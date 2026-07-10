Moreno suspende la toma de posesión de su Gobierno por el incendio de Los Gallardos

Personal de bomberos trabaja en la extinción del incendio de Loa Gallardos @Plan_INFOCA via X | REUTERS

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido suspender el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, programado este viernes en el Palacio de San Telmo, tras el incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos en el que se han registrado hasta el momento once muertos y ocho heridos, cuatro de ellos graves.

«Ante las trágicas consecuencias del incendio de Los Gallardos, se aplaza el acto de toma de posesión de los consejeros que estaba previsto para esta mañana», han informado fuentes del Gobierno andaluz, que comunicarán la nueva fecha en que tendrá lugar el acto.

El acto de toma de posesión estaba previsto a partir de las 10.00 y a continuación el nuevo Ejecutivo, primero de coalición entre PP y Vox, tenía previsto celebrar su primera reunión para iniciar formalmente la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para el 2027.

Leer más: El incendio forestal de Los Gallardos ya es el segundo con más muertos en la historia de España

Moreno ha trasladado su «profundo pesar» a las familias de las víctimas, así como su cariño a los municipios afectados por el fuego. «Con el alma encogida y rotos de dolor», ha escrito en un mensaje en 'X', en el que ha calificado de «tragedia» y «terrible noticia» lo sucedido.

Condolencias

El incendio que afecta al Levante almeriense ha generado en las últimas horas las reacciones por parte de la clase política, que ha trasladado su dolor y condolencias por las víctimas y mensajes de ánimo a los efectivos desplegados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado de madrugada su «enorme tristeza y desolación» por las consecuencias del incendio forestal, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha trasladado su consternación ante esta «tragedia».

Antes, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, también había enviado su apoyo a los vecinos y responsables municipales de Los Gallardos, Bédar y Lubrín y a los profesionales que trabajan en la extinción.

El portavoz de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha publicado que está «consternado» por la tragedia del incendio, ha enviado cariño y apoyo a las familias y seres queridos de las víctimas, a los heridos y a todos los vecinos afectados.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dicho que está muy pendiente de las trágicas noticias que llegan del incendio y ha enviado igualmente todo su cariño a las familias de las víctimas.

El coordinador federal de IU y diputado en el Parlamento andaluz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha referido a la «enorme tragedia» que supone este incendio, cuya cifra de víctimas «desgarra», por lo que ha enviado su solidaridad con la población y las familias de las fallecidos.