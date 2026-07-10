El incendio forestal de Los Gallardos ya es el segundo con más muertos en la historia de España

Personal de bomberos trabaja en la extinción del incendio de Loa Gallardos @Plan_INFOCA via X | REUTERS

En la trágica historia de los incendios forestales en España, el de Los Gallardos, en Almería, con al menos once muertos, ya es el segundo con más víctimas mortales.

Incendio forestal de La Gomera (20 muertos) : El incendio más mortífero registrado en España ocurrió en esta isla canaria en 1984. La mayoría de las víctimas eran excursionistas y vecinos atrapados por un cambio brusco del viento.

: El incendio más mortífero registrado en España ocurrió en esta isla canaria en 1984. La mayoría de las víctimas eran excursionistas y vecinos atrapados por un cambio brusco del viento. Incendio de Riba de Saelices (once muertos) : En el incendio de Guadalajara de 2005 fallecieron once miembros de un retén al quedar rodeados por las llamas en el Parque Natural del Alto Tajo. Es el fuego con más víctimas entre los servicios de extinción en la España reciente.

: En el incendio de Guadalajara de 2005 fallecieron once miembros de un retén al quedar rodeados por las llamas en el Parque Natural del Alto Tajo. Es el fuego con más víctimas entre los servicios de extinción en la España reciente. Millares y Llanera de Ranes (siete muertos): El verano de 1994 fue uno de los más terribles que se recuerdan en España y particularmente, en la Comunidad Valenciana, y el incendio de Millares y Llanera de Ranes, el más catastrófico. Siete personas del equipo de extinción (cinco miembros de una brigada de la diputación, un concejal del ayuntamiento de Millares y un voluntario) fallecieron mientras trataban de apagar este fuego. En total, en 1994, 33 personas fallecieron a causa de incendios forestales en todo el país.

El verano de 1994 fue uno de los más terribles que se recuerdan en España y particularmente, en la Comunidad Valenciana, y el incendio de Millares y Llanera de Ranes, el más catastrófico. Siete personas del equipo de extinción (cinco miembros de una brigada de la diputación, un concejal del ayuntamiento de Millares y un voluntario) fallecieron mientras trataban de apagar este fuego. En total, en 1994, 33 personas fallecieron a causa de incendios forestales en todo el país. Horta de San Joan (cinco muertos): Cinco bomberos de la Generalitat de Cataluña, pertenecientes al Grupo de Refuerzo de Actuaciones Forestales (GRAF), fallecieron en julio de 2009 cuando trataban de extinguir un incendio en la localidad tarraconense de Horta de San Joan.

El ocurrido ayer en Los Gallardos se sitúa también entre los siniestros más graves registrados en la comunidad andaluza en las últimas décadas. El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, lo ha calificado como una «tragedia sin precedentes» y el de «mayores consecuencias hasta la fecha» en la región. El balance incluye además varios heridos, entre ellos una mujer ingresada con quemaduras y otra persona afectada por intoxicación de humo.

Los precedentes más trágicos por número de víctimas se remontan a 1992, cuando un incendio en el Parque Natural de Grazalema (Cádiz) causó la muerte de cinco miembros de un retén del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca).

Unos años después, en 1999, un fuego en Alájar (Huelva) provocó la muerte de cuatro integrantes de una cuadrilla de la Junta de Andalucía.

Otro de los antecedentes más graves en Andalucía fue el incendio del 2004 en Minas de Riotinto (Huelva), con unas 30.000 hectáreas arrasadas, dos víctimas mortales y más de un millar de evacuados.

Antes de aquel siniestro de Huelva, los incendios más graves en la región desde 1991 en cuanto a superficie quemada habían sido los de Canjáyar (Almería), en 1999, con 10.000 hectáreas calcinadas, y Huétor Santillán (Granada), en 2001, que destruyó 8.000 hectáreas.

En los últimos años, Andalucía sufrió otros grandes fuegos, como el de Coín-Ojén-Marbella (Málaga) en 2012, que quemó más de 8.000 hectáreas, dejó una víctima mortal y obligó a evacuar entre 4.000 y 6.000 personas.

Destacaron también el incendio de Moguer/Mazagón, en el entorno de Doñana (Huelva) en 2017, con otras 8.000 hectáreas afectadas y más de 2.000 evacuados; o el de Almonaster la Real (Huelva) en 2020, que superó las 12.000 hectáreas calcinadas y obligó a evacuar a más de 3.000 personas de varias aldeas.

En el 2021, el incendio de Sierra Bermeja-Valle del Genal (Málaga), considerado un fuego de sexta generación por su comportamiento extremo, quemó unas 9.500 hectáreas y dejó un bombero fallecido. Y en el 2022 se hicieron notar los incendios de Pujerra-Benahavís (Málaga) y Los Guájares (Granada), ambos en torno a las 5.000 hectáreas quemadas.

Los grandes incendios forestales de Andalucía han quedado marcados tanto por la superficie afectada como por sus consecuencias humanas. Con los datos disponibles hasta ahora, Los Gallardos se incorpora a esta lista por el número de víctimas mortales que deja el siniestro.