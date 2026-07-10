La Guardia Civil rastrea cortijos y terrenos calcinados en Los Gallardos y Bédar en busca de víctimas

El puesto de mando avanzado que se ha instalado en el parque de bomberos de Turre para coordinar las labores de extinción y protección. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

Varios equipos de la Guardia Civil se mantienen desplegados por los terrenos y diseminados de cortijos que se han visto afectados ya por las llamas del incendio forestal que, desde este jueves, se ha extendido por los términos municipales de Los Gallardos, Bédar y, en menor medida, Antas para la búsqueda de posibles víctimas.

Fuentes de la investigación han explicado a Europa Press que una parte de los equipos han comenzado a realizar batidas en aquellas zonas más aisladas donde el fuego ha quedado extinguido para comprobar si hay o no personas que se hayan podido ver atrapadas por el incendio dada la especial rapidez con la que se ha propagado. En el lugar se encuentra el equipo de grandes catástrofes del servicio de criminalística de la Guardia Civil para la identificación de cadáveres, el Grupo de Reserva y Seguridad así como las patrullas de seguridad ciudadana y tráfico, según han indicado desde el Cuerpo.

En este sentido, los trabajos prosiguen de cara a la identificación de las 12 víctimas mortales que ha dejado el incendio, cuatro de ellas localizadas en un mismo vehículo de procedencia extranjera y otros ocho pertenecientes a un grupo que trataba de escapar a pie en otro flanco, cerca de una rambla. Por el momento, las autoridades han insistido en que entre los principales objetivos está la identificación de las víctimas y la localización de aquellas otras que aún no han sido encontradas, ya que hasta el momento tan solo se han interpuesto dos denuncias por desaparición. En esta línea, las tomas de muestras de ADN serán claves en el proceso. En este sentido, se ha habilitado una oficina de denuncias para los familiares que no dan con el paradero de sus allegados en el Puesto de la Guardia Civil de La Garrucha. Así, se han hecho un llamamiento a los familiares directos de las personas no encontradas hasta el momento para que acudan a una de estas oficinas y así poder agilizar el proceso de identificación.

De forma paralela, la Guardia Civil también trabaja en la extinción del incendio junto con Infoca y la UME, al tiempo que mantiene abierta la investigación sobre el origen de las llamas, que por el momento se achacan a un cable eléctrico en una cuneta.

Debido a la magnitud del incendio, la Agrupación de Tráfico ha cortado varias carreteras así como la autovía A-7 y además se ha desalojado la población de Bédar. A los 600 desalojos que se han producido hasta primera hora de este viernes se unen otras 400 personas de la pedían de Alfaix, de Los Gallardos, que han sido trasladados al pabellón deportivo de Garrucha en prevención. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene cortada la AL-6109, entre los puntos kilométricos 0 y 18,130, con motivo del incendio forestal. Con ello, han pedido a los usuarios que no accedan a la zona y utilicen itinerarios alternativos, tanto por la seguridad de todos como para facilitar el acceso y el trabajo de los servicios de extinción y de emergencia.