Un empresario confirma que la abogada de Koldo le propuso reunirse con «el jefazo» de la Fiscalía

El empresario dueño de la compañía Villafuel, Claudio Rivas, (a la derecha), a su llegada a la Audiencia Nacional. GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

El empresario Antonio Rodríguez Estepa señaló este jueves ante el juez del caso Leire Díez que Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, le propuso una reunión con el «jefazo» de la Fiscalía para explorar un acuerdo de conformidad en una causa judicial que le afecta. Así lo trasladaron fuentes jurídicas tras la declaración como testigo de Rodríguez Estepa ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta operativa que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista con el objetivo de desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Estepa fue condenado por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en un juicio relacionado con el sector de los hidrocarburos, y actualmente está procesado en el marco del caso Gaslow.

El empresario había declarado como testigo ante agentes de la UCO que Leticia de la Hoz le propuso «beneficios procesales» con la condición de que «aportara información comprometedora sobre Repsol, la UCO», el teniente coronel Antonio Balas y «altos cargos de Hacienda», según consta en un informe de la Guardia Civil.

Este jueves, sin embargo, el empresario matizó algunas de esas afirmaciones, al explicar que en su momento entendió que el ofrecimiento de De la Hoz estaba relacionado con un acuerdo de conformidad, aunque no especificó si esa oferta estaba condicionada a que informara sobre cuestiones que pudieran dañar a la UCO, según las fuentes.

Afirma que no le pidieron nada

Asimismo, expresó que le dijeron que Leire Díez era la persona que habría sido capaz de conseguir la reunión con el «jefazo» de la Fiscalía para obtener el acuerdo de conformidad, si bien ella no acudió a ese encuentro.

Estepa sostuvo que la abogada de Koldo no le pidió que entregara documentación falsa contra las personas, instituciones y empresas mencionadas, y aseveró que el atestado de la UCO está lleno de mentiras contra él.

Redujo la colaboración con De la Hoz a la aportación de una serie de documentos que ya constaban en causas judiciales y mantuvo que no le pidieron nada a cambio de esa información.

Este jueves también declaró como testigo en este mismo caso el empresario Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama y propietario de la empresa Villafuel, imputado en el caso de los hidrocarburos y procesado en el caso Gaslow, que negó conocer a Leire Díez o que le hubieran ofrecido algún tipo de beneficio por cambiar alguna declaración judicial. Rivas sí reconoció sus contactos con el abogado Jacobo Teijelo, investigado en este procedimiento y representante de un capitán de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, en un caso de hidrocarburos. Según indicó, este agente le propuso coordinar sus defensas, algo que finalmente no ocurrió.