La caída de un cable eléctrico se perfila como la causa de la tragedia de Almería

Personal de bomberos trabaja en la extinción del incendio de Loa Gallardos @Plan_INFOCA via X | REUTERS

Las primeras investigaciones para esclarecer el devastador incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos apuntan de manera directa a un fallo estructural en el tendido eléctrico como el detonante de la catástrofe. La hipótesis principal con la que trabajan los servicios de emergencia y las autoridades se sustenta firmemente sobre los testimonios de los propios ciudadanos y conductores de la zona, quienes alertaron en masa a los servicios de rescate desde el momento exacto en que se avistaron las primeras columnas de humo en la comarca. El servicio de Emergencias de la Junta de Andalucía (1-1-2) llegó a gestionar más de 150 llamadas en pocas horas, aportando datos clave, unánimes y coincidentes sobre las circunstancias y el punto kilométrico exacto donde se inició el desastre.

De acuerdo con la información oficial recopilada a través de estos primeros avisos telefónicos, el foco del fuego se localizó inicialmente a la altura del kilómetro 511 de la carretera nacional N-340A, dentro del término municipal de Los Gallardos. Los alertantes indicaron de forma explícita a los operadores del centro de coordinación que se había caído un cable de la luz y que dicho desplome había originado de inmediato un conato de incendio junto a la calzada. Debido a las condiciones del terreno, las llamas provocadas por el cableado eléctrico se propagaron con una rapidez extrema hacia la zona forestal más cercana a la carretera, dando pie a un incendio de gran potencial que avanzó sin control hacia las viviendas y pedanías de los alrededores.

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La gravedad de la situación y la velocidad con la que se extendía el frente de fuego obligaron al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, a elevar a fase de emergencia, situación operativa 2, el plan de contingencia ante la alarmante evolución de la situación en Los Gallardos. Tras las primeras llamadas que alertaban sobre el cable de alta tensión caído, el centro coordinador movilizó de urgencia al Centro Operativo Provincial (COP) del Plan Infoca, a los parques de bomberos de la provincia, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma y al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). Asimismo, se activó de inmediato a la empresa suministradora de energía para cortar el fluido eléctrico, asegurar la infraestructura dañada e investigar las causas exactas de la caída del tendido.

Este suceso ya se ha convertido en uno de los incendios de mayores consecuencias hasta la fecha en la región de Andalucía. El balance de víctimas mortales provisional es desolador, elevándose a 11 el número de personas fallecidas tras el trágico hallazgo de otros seis cuerpos en la zona afectada por el fuego, según confirmaron fuentes de la dirección de la emergencia. El consejero Antonio Sanz ha calificado oficialmente la situación como una tragedia sin precedentes, manifestando ante los medios que el dolor es inmenso y que toda Andalucía está de luto con el corazón puesto en Almería y en todos los afectados.

El origen del incendio a pie de carretera también ha provocado cortes en los principales ejes de comunicación terrestres de la comarca. Las autoridades mantienen cerradas a la circulación tanto la N-340A en las inmediaciones del kilómetro 511 donde cayó el cable, como la autovía A-7, concretamente entre los kilómetros 709 y 714 en sentido creciente de la marcha. Estos cortes buscan garantizar la total seguridad de la población civil ante la intensa humareda e impedir que el tráfico ordinario obstaculice el paso de los vehículos de emergencia pesados.

Las consecuencias del avance de las llamas originadas por el tendido eléctrico se miden también en el gran número de personas heridas y desalojadas de manera preventiva en varios núcleos de población. Los servicios sanitarios tuvieron que evacuar de urgencia al hospital de Torrecárdenas a una mujer herida con quemaduras de consideración, además de trasladar al mismo centro hospitalario a otra persona que presentaba síntomas severos por intoxicación de humo. Asimismo, otros cuatro ciudadanos han tenido que ser asistidos directamente sobre el terreno por los facultativos debido a patologías respiratorias y quemaduras de carácter leve.

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En estos momentos de máxima incertidumbre, continúan completamente evacuados de sus hogares los vecinos de las barriadas de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena. También se ha tenido que desalojar a los residentes de las viviendas pertenecientes a la zona de El Pinar, en la cercana localidad de Bédar, debido a la proximidad del humo y el fuego. Con el fin de dar cobijo a los damnificados por las llamas, las autoridades locales han habilitado de urgencia el Centro de Artes Escénicas del municipio, un espacio donde en la actualidad un total de 54 personas están siendo atendidas en todas sus necesidades básicas por los efectivos de emergencia desplegados en la zona.

Para hacer frente a este devastador incendio de origen eléctrico, el dispositivo de extinción de la Junta de Andalucía solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas con la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En total, el operativo civil cuenta en el terreno con alrededor de 150 efectivos adicionales que engloban a 16 grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción, un agente de medio ambiente y un subdirector del Centro Operativo Regional o Provincial. El despliegue se completa con cuatro camiones autobomba, una Unidad Médica de Incendios Forestales, un Equipo de Mando y una unidad de la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía.