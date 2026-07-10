La Audiencia Nacional se abre a investigar las conversaciones entre Cospedal y Villarejo
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Ordena identificar si los audios incautados incriminan a la exsecretaria general del PP o a su marido10 jul 2026 . Actualizado a las 12:00 h.
La Audiencia Nacional pide a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que identifique si hay «indicios de criminalidad» en alguno de los audios incautados al excomisario José Manuel Villarejo que pudieran incriminar a