La UCO sitúa al exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE en la cúspide del caso Leire para «desestabilizar causas judiciales»

Melchor Saiz-Pardo / Almudena Santos MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Pedro Sánchez, Juanma Serrano y Jorge Moragas, en una imagen de archivo.
Pedro Sánchez, Juanma Serrano y Jorge Moragas, en una imagen de archivo. benito ordoñez

Los investigadores aseguran que Juanma Serrano fue la persona que enchufó en Correos a la fontanera de Ferraz

09 jul 2026 . Actualizado a las 13:12 h.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, en la cúspide de la estructura de las cloacas de

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