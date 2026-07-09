La UCO sitúa al exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE en la cúspide del caso Leire para «desestabilizar causas judiciales»

Pedro Sánchez, Juanma Serrano y Jorge Moragas, en una imagen de archivo. benito ordoñez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, en la cúspide de la estructura de las cloacas de