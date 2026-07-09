La UCO sitúa al exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE en la cúspide del caso Leire para «desestabilizar causas judiciales»
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los investigadores aseguran que Juanma Serrano fue la persona que enchufó en Correos a la fontanera de Ferraz09 jul 2026 . Actualizado a las 13:12 h.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, en la cúspide de la estructura de las cloacas de