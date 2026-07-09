El nuevo Gobierno andaluz de Juanma Moreno: continuidad, tres vicepresidencias y sello propio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Joaquín Corchero | EUROPAPRESS

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha desvelado la estructura de su nuevo Gobierno, marcado por el reciente pacto de coalición suscrito entre el PP y Vox. Hasta la fecha, el único detalle confirmado del nuevo organigrama era la incorporación de Manuel Gavira, líder de Vox, quien asumirá la vicepresidencia de la Junta junto a las competencias ejecutivas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Sin embargo, la estrategia de Moreno ha consistido en diseñar una arquitectura institucional destinada a relativizar el peso político de esta incorporación forzosa.

Para lograrlo, el presidente andaluz ha creado un sistema de tres vicepresidencias donde se disocian las responsabilidades ejecutivas de las protocolarias. En la cúspide de la prevalencia política se sitúa Antonio Sanz como vicepresidente primero, encargado de reemplazar al presidente en caso de ausencia o enfermedad, tal y como dictaba el pacto de que este puesto quedara en manos del PP. Sanz retiene, además, las áreas clave de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Por su parte, Manuel Gavira ejercerá como vicepresidente segundo, si bien en el orden protocolario se mantendrá inmediatamente detrás del presidente. El trío de vicepresidencias lo completa Carolina España, quien se consolida como vicepresidenta tercera y retiene tanto la portavocía del Ejecutivo como las carteras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Leer más: Juanma Moreno: «Mi objetivo era otro, me hubiese gustado gobernar solo»

Lejos de una revolución, el nuevo gabinete destaca por su profunda continuidad. De los trece consejeros actuales, diez permanecen en sus funciones, garantizando que las áreas más sensibles del día a día andaluz —como Sanidad, Educación, Hacienda o Agricultura— no cambien de manos. Siguen en sus puestos Carmen Castillo en Educación, Rocío Blanco en Empleo, Ramón Fernández Pacheco en Agricultura, Loles López en Igualdad y Jorge Paradela en Industria, sector que ahora absorbe las competencias de Universidades, Tecnología e Innovación. La única remodelación interna la protagoniza José Antonio Nieto; tras ceder Justicia y Administración Local a Gavira, pasa a pilotar la recién creada Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

Leer más: Moreno jura como presidente de la Junta: «La legislatura será fructífera o no será»

La otra gran novedad estructural responde a la crisis habitacional. El presidente ha creado una Consejería de Vivienda específica, considerada un problema de primer nivel, que aglutinará las competencias de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio. Al frente se situará Rocío Díaz, que se desgaja de Fomento. Este movimiento genera la entrada de las únicas tres caras nuevas del Ejecutivo. Junto a Gavira, se incorporan dos perfiles que ya trabajaban en la segunda línea de la administración: el malagueño Mario Muñoz, que asciende a consejero de Fomento y Movilidad, y Adolfina Martínez Guirado, nueva consejera de Sostenibilidad en sustitución de Catalina García. García y Arturo Bernal son las dos únicas bajas del Ejecutivo, y aunque Moreno no detalló su futuro inmediato, recordó que ambos mantienen su escaño parlamentario.

Durante su intervención, Juanma Moreno ha querido enviar un mensaje de absoluta confianza y moderación. Ha calificado el acuerdo con Vox como sólido, legítimo y democrático, subrayando que nace con una vocación de estabilidad para los próximos cuatro años a través de presupuestos y leyes pactadas. El presidente andaluz ha insistido en que se trata de un Gobierno de gestión, enfocado en el progreso económico y social, diseñado para gobernar para todos los ciudadanos desde el escrupuloso respeto al Estatuto de Autonomía y a la Constitución Española.