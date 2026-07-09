La Fiscalía recurre la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y acusa a Peinado de inventarse una «confabulación»

Begoña Gómez, durante el viaje oficial del presidente a China el pasado mes de abril Andres Martinez Casares

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que la asistía, y acusa al juez Juan Carlos Peinado de