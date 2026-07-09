La Fiscalía recurre la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y acusa a Peinado de inventarse una «confabulación»
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El Ministerio Público reprocha al juez su «escaso rigor y mesura» y rechaza que los escoltas pudieran ayudar a una fuga09 jul 2026 . Actualizado a las 09:33 h.
La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que la asistía, y acusa al juez Juan Carlos Peinado de