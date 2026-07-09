La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez: «Sin delito no hay autor»

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Ballesteros / Efe

La Fiscalía Provincial de Madrid oficializó ayer ante el juez Juan Carlos Peinado su solicitud de absolución para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como para su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. «Los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal. Sin delito no hay autor», sostiene el fiscal José Manuel San Baldomero.

En su escrito de conclusiones dirigido al juez, el fiscal afirma, por tanto, que «procede la libre absolución de los acusados». Peinado acordó el pasado mes de junio abrir juicio oral con jurado popular a Gómez, Álvarez y Barrabés, algo que está pendiente de formalizarse, ya que la Audiencia Provincial de Madrid tiene que deliberar sobre varios recursos presentados contra esa decisión. El juez atribuyó a Gómez y a su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, mientras que a Barrabés le achacó los dos primeros, sin imponerle medidas cautelares. Además, decidió retirarles el pasaporte a Gómez y Álvarez.

Sin lazos con Barrabés

La Fiscalía argumenta en su escrito que Gómez «es ajena» a la entidad pública Red.es y al resto de entidades «que adjudicaron los contratos públicos al grupo Barrabés», sin que exista constancia de la existencia de «lazos personales, familiares, de amistad o de cualquier otra relación» con los miembros y el personal de dichas entidades. Tampoco existe «constancia» de «cualquier llamada o interlocución» con el personal de esas entidades, y menos aún de que, de existir, hubieran estado dirigidas a persuadirlas para adoptar resolución alguna en favor de Barrabés.

Respecto a la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió Gómez, recuerda que, según la normativa del centro, «no es preciso ostentar la condición de licenciado, diplomado, funcionario o catedrático estricto sensu para la promoción, participación ni para la dirección de las citadas cátedras extraordinarias». Apunta, además, que Gómez «no cobró cantidad alguna» por codirigir la cátedra.