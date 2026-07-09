El CIS catalán augura el «sorpasso» de Aliança Catalana a Junts

La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols. David Zorrakino | EUROPAPRESS

El barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) augura el «sorpasso» de la extrema derecha independentista de Aliança Catalana a Junts. El primer sondeo señala una caída del partido de Carles Puigdemont de los 35 escaños actuales a una horquilla de entre 16 y 18 escaños. Por el contrario, la formación que lidera Sílvia Orriols pasa de los dos escaños actuales a 25 diputados, convirtiéndose en la tercera fuera del Parlamento catalán.

Es el mayor cambio en un sondeo que llega con retraso, y que sigue otorgando la victoria a los socialistas catalanes, aunque con un retroceso de 4-6 escaños menos respecto a los 42 diputados actuales que dieron la presidencia de la Generalitat de Cataluña a Salvador Illa. ERC recupera voto y sube hasta los 24-26 escaños, respecto a los 20 actuales.

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Esto implica una gran estabilidad en la mayoría de la legislatura integrada por socialistas, republicanos. «Buena parte de la bajada del PSC conecta con el aumento de apoyos a ERC», reconoce el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.

PP y Vox se igualan por el retroceso de los populares, que ceden dos escaños en el Parlamento autonómico. Vox cede votantes a Aliança Catalana. De hecho, uno de cada cinco votantes de Vox se va a AC, «un canal de transmisión de votos que hasta ahora no era evidente». Esto hace que Vox retroceda por primera vez en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, aunque en las elecciones generales sigue creciendo gracias a voto transferido del PP.