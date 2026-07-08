Verónica Barbero: «Necesitamos aclarar cuanto antes quién será nuestro candidato»
VIGO / LA VOZ
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La diputada gallega, próxima cocoordinadora de Movimiento Sumar, no se descarta para encabezar la candidatura: «Yo siempre estaré a lo que me pidan»09 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Con un mar de dudas en el horizonte y el ensordecedor ruido de las tensiones internas en el retrovisor, Movimiento Sumar encara el próximo sábado una asamblea extraordinaria que renovará su órgano de dirección con