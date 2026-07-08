Verónica Barbero: «Necesitamos aclarar cuanto antes quién será nuestro candidato»

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela VIGO / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, en Vigo.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, en Vigo. cele rodriguez

La diputada gallega, próxima cocoordinadora de Movimiento Sumar, no se descarta para encabezar la candidatura: «Yo siempre estaré a lo que me pidan»

09 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Con un mar de dudas en el horizonte y el ensordecedor ruido de las tensiones internas en el retrovisor, Movimiento Sumar encara el próximo sábado una asamblea extraordinaria que renovará su órgano de dirección con

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