Rescatan a 123 inmigrantes en la mayor lancha neumática vista hasta la fecha en la Ruta Canaria

Salvamento Marítimo ha auxiliado esta madrugada a 122 personas que iban hacinadas en una neumática y las ha desembarcado en Lanzarote. Adriel Perdomo | EFE

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este miércoles al sureste de Lanzarote a 123 inmigrantes que iban hacinados en la mayor lancha neumática vista hasta la fecha en la Ruta Canaria, un tipo de embarcación que esta zona del Atlántico solía transportar a 75-80 personas, como máximo. Concretamente, la lancha llevaba a bordo a 101 hombres, nueve mujeres y 12 menores, que desembarcaron en el puerto de Arrecife en torno a las 01:15 horas. Sus ocupantes presentaban síntomas de deshidratación y varios de ellos han necesitado asistencia hospitalaria.

Según ha confirmado el Consorcio de Emergencias de la isla y Salvamento, la lancha fue auxiliada a 72 kilómetros de Arrecife por la Salvamar Al Nair, cuando ya parte de sus ocupantes presentaban síntomas evidentes de deshidratación y malestar general por las duras condiciones de su travesía desde Tan Tan, Marruecos.

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El mar en calma y el fuerte calor han acompañado a estas personas en su viaje, donde los servicios de emergencia no recuerdan haber asistido antes a una embarcación de estas características tan sobrecargada.

Cuando aún se atendía a estas personas, llegaban por sus propios medios al norte de Lanzarote otros 28 individuos, en esta ocasión a bordo de una patera de madera, que arribó a Arrieta, en el municipio de Haría. En concreto, se trataba de un grupo conformado por 19 hombres, cuatro mujeres y cinco menores, ha precisado el 112.

Los servicios de emergencia están alertados de la presencia de más embarcaciones precarias con inmigrantes cerca de la isla, en unas condiciones meteorológicas que favorecen este tipo de travesías desde las costas de Marruecos y el Sáhara a Canarias.