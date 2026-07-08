La oposición en Cataluña acorrala a Illa por la gestión de los incendios

Bomberos actúan ante el incendio originado este miércoles en Gavà (Barcelona), que mantiene a 6.000 personas confinadas, ya afecta una superficie aproximada siete hectáreas. Quique García | EFE

Los partidos catalanes cargaron ayer contra la gestión de la Generalitat de los incendios de los últimos días en Cataluña. En la sesión de control al presidente Salvador Illa en el Parlamento regional, Junts fue el primero en recordar que el fuego de Las Gavarras se originó presuntamente por una radial que manejaba un operario subcontratado por la consejería de Territorio para realizar trabajos de mantenimiento en una carretera. Ese día, Protección Civil había activado el nivel tres del plan Alfa ante el riesgo muy alto de incendio, algo que el trabajador o la empresa —está por determinar— obviaron.

La diputada de Junts, Mònica Sales, acusó al Ejecutivo autonómico de «negligencia» en la gestión e interpeló directamente a Illa: «¿De verdad no hicieron nada más? Tenían que reforzar la supervisión, incrementar el control y garantizar que las restricciones se cumplían». Para Sales, «es evidente que algo ha fallado si empresas contratadas por la Generalitat provocan un grave incendio». El president se defendió de las críticas, recordó que «en situación Alfa 3 hay cosas que no se pueden hacer y todo el mundo lo sabe», y negó cualquier negligencia en la gestión de la Generalitat.

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Por su parte, PP y Vox recriminaron a Illa el incremento de la inseguridad en las calles de Barcelona. En 30 días, se han registrado hasta cuatro tiroteos; el último acabó con la vida de un adolescente abatido a tiros en el parque de la Pegaso, en el distrito de Sant Andreu. «El Salvador es más seguro que Cataluña; hágale la guerra por tierra, mar y aire a todas las bandas armadas», le soltó el popular Alejandro Fernández. El PP catalán reclama que la Generalitat dote de pistolas táser a todos los Mossos.

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6.000 confinados en Gavá

Mientras, tres nuevos incendios forestales declarados ayer avanzaban sin control en el Pla de Manlleu (Tarragona), Navarcles y Gavá (Barcelona). En este último, el fuego obligó a confinar a unas 6.000 personas. Varios cientos más permanecían encerrados en sus casas no muy lejos, en Sentmenat, donde los bomberos intentaban que las llamas no desbordasen el perímetro de contención.