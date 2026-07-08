Matan a puñaladas a una mujer y a su hija en Mijas, y prenden fuego a la casa

Vivienda de la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas donde se investigan las muertes de dos personas en un incendio. Álex Zea | EUROPAPRESS

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer y su hija, ambas adultas, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en la madrugada de este miércoles en el interior de una vivienda incendiada en el municipio de Mijas (Málaga). Una de las principales hipótesis, de acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, apunta a que el fuego pudo ser provocado de forma intencionada con el objetivo de ocultar un doble asesinato, ya que se han apreciado en los cadáveres lesiones previas compatibles con una muerte violenta. En concreto varias puñaladas, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.

El suceso se originó en torno a las 02.15 horas de este miércoles. A esa hora, el centro coordinador de emergencias 112 Andalucía comenzó a recibir avisos que alertaban de un incendio en un inmueble situado en la calle Tulipán de la localidad. De manera inmediata, se activó un dispositivo de emergencia en el que intervinieron los Bomberos de Mijas, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como personal de las emergencias sanitarias.

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Tras extinguir las llamas, que pudieron ser sofocadas rápidamente porque no se habían llegado a extender de manera virulenta, los efectivos accedieron al interior de la vivienda, donde localizaron los cadáveres de las dos víctimas. Según las fuentes consultadas, se trataban de una mujer de unos 60 años y de su hija, de aproximadamente 30 años. La progenitora se llamaba María y se ganaba la vida como limpiadora, mientras que la hija, Patricia, trabajaba en una empresa familiar.

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La investigación se encuentra todavía en una fase muy incipiente, por lo que no se descarta ninguna hipótesis, salvo el suicidio. Las fuentes consultadas han confirmado que se trata de un doble homicidio y que el incendio fue provocado con posterioridad para destruir pruebas y enmascarar los hechos.

Al parecer, los agentes comprobaron que alrededor de las víctimas, que presentaban varias heridas de arma blanca, habían rociado un líquido, el cual se sospecha que sería de alguna sustancia inflamable empleada para prender fuego al inmueble.

Según las fuentes, ninguna de las dos víctimas constaba en el sistema de seguimiento de casos de violencia de género (VioGén). No obstante, una de las hipótesis que se baraja es que el doble crimen se enmarque en la violencia machista, extremo que de momento no ha sido confirmado pero que ya se está indagando. Los investigadores continúan con las pesquisas para esclarecer los hechos e identificar al autor o los autores.