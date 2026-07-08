El Gobierno de García-Page considera una «aberración» el nuevo modelo de financiación

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención el pasado 1 de julio en el Comité de Regiones de la UE. Jose Alberto Osorio | EFE

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, considera una «aberración desde el punto de vista político» el modelo de financiación propuesto por el Ejecutivo central. Así lo aseguró este martes el vicepresidente primero de la institución autonómica, José Luis Martínez Guijarro.

Castilla-La Mancha acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a representantes de las comunidades el próximo 29 de julio. Sin embargo, ya anticipan que su voto será negativo. No validarán, explicó Martínez Guijarro, una iniciativa «que genera privilegios en un territorio a costa de otro».

El nuevo modelo, de presentarse con sus características actuales, contaría previsiblemente con el único aval de Cataluña. Una estimación que chirría al vicepresidente castellano-manchego. «Es una verdadera barbaridad [...] imponer un modelo de financiación teniendo a la práctica totalidad de las comunidades autónomas en contra», destacó. Martínez Guijarro invitó al debate y a la reflexión para lograr un acuerdo «con el máximo posible de comunidades autónomas», y no con un «partido político independentista que no está en el Gobierno». Se refería a Esquerra. Del acuerdo con esta formación para la investidura de Salvador Illa parte la reforma de la financiación. Oriol Junqueras, el líder de ERC, priorizó en este acuerdo el principio de ordinalidad.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ya mostró su rechazo a este cambio. Una de sus últimas manifestaciones llegó en enero, cuando García-Page, aseguró que «pasar de un modelo de reparto justo a uno de ordinalidad es el mayor ataque a la igualdad de los españoles». Tampoco comparten esta medida en Asturias, otro de los Gobiernos autonómicos que dirige el PSOE. «Si la propuesta no cambia sustancialmente, tendrá el voto desfavorable de Asturias», aseguró este martes el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez.

El rechazo al modelo se extiende a las once comunidades que preside el Partido Popular, generalmente crítico con las políticas de Hacienda. En febrero del año pasado, sus consejeros del ramo se levantaron de una reunión del CPFF cuando se pretendía abordar el mecanismo de quita de deuda. «Es la foto de la desigualdad y la insolidaridad», aseguró en enero el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Intención de aprobarlo en el 2027

Por su parte, el titular de Hacienda, Arcadi España, criticó el lunes a los populares por rechazar el modelo sin proponer una alternativa. Aplican, a su juicio, «un no sistemático, un no hablar, un no negociar». El ministro explicó que las comunidades contarán esta semana con el borrador del acuerdo para reformar el sistema. Antes de la reunión del CPFF del día 29, el comité técnico, con sus respectivos expertos de cada autonomía, se citarán el 14 de julio.

El Gobierno central mantiene la intención de que el nuevo modelo de financiación se aplique en el 2027. «Nuestro objetivo es trabajar a prisa, trabajar con diálogo», destacó el exconsejero valenciano. El ministro de Hacienda, además, agradeció a las comunidades que han aceptado participar en reuniones bilaterales. Lo hizo un día antes de que, ayer, el Parlamento de Galicia rechazara que la Xunta negocie de forma bilateral la financiación autonómica.