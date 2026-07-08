Un empresario declara que se reunió con Leire Díez en el «piso franco» para sacar «mierda» de la juez del hermano de Sánchez

El empresario Joaquín Parra a su llegada a la Audiencia Nacional. Borja Sanchez-Trillo | EFE

Nueva jornada de declaraciones en la Audiencia Nacional por el caso de las cloacas del PSOE. Este miércoles comparecieron ante el juez Santiago Pedraz el abogado del excomisario José Manuel Villarejo, Antonio José Cabrera, y el empresario Joaquín Parra. Ambos ratificaron ante el magistrado lo que ya contaron a finales de mayo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: que habrían sido objeto de un intento de captación por parte de la red de Leire Díez y Santos Cerdán con el objetivo de entorpecer investigaciones que afectan a Ferraz y al entorno familiar del presidente del Gobierno.

Parra confirmó que se había reunido con la trama en un «piso franco del PSOE» situado en la calle Diego de León (Madrid). Por su parte, Antonio José Cabrera aseguró que le habían ofrecido un trato de favor a su representado a cambio de audios que comprometiesen a jueces, fiscales y dirigentes relevantes del PP.

Leer más: Pedraz rechaza la petición de Leire Díez de que se anule toda la causa contra ella

El empresario Joaquín Parra, expresidente del C.D. Badajoz, explicó que el «piso franco» —término que también utilizaba la ex militante socialista para referirse al inmueble— era el lugar donde se producía la mayor parte de los encuentros, en algunos de los cuales también estuvo presente el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. No obstante, Parra matizó que «no era una oficina» debido a que «tenían un trozo de chorizo puesto en una tabla para ir cortándolo».

Leer más: El comandante Villalba ratifica que Leire Díez le ofreció «de parte del one» del Gobierno ser la mano derecha de la directora de la Guardia Civil

El objetivo de estos encuentros era, según expuso, desacreditar a la jueza Beatriz Biedma —sobre quien Parra dijo que «no sabía ni quién era»— y colocar a Luis José Sáenz de Tejada, exmagistrado, como abogado del hermano del presidente debido a que el letrado que llevaba su caso, y que rechazó cambiar, se había ocupado también de «la defensa del PP» en otros procesos judiciales. Además, aseguró que las cloacas «buscaban mierda» para cuando Sánchez dejase el poder «en el 2031», ya que consideraban que ese sería el momento de sacar «toda la mierda» contra el PP.

Parra dijo que tenía grabaciones de estos encuentros. Al no constar estas entre las pruebas, el magistrado instructor se opuso, como ocurre habitualmente, a que las partes pudiesen preguntar sobre ellas. Por este motivo, la Fiscalía solicitó que se incluyeran los audios dentro de la pieza. Parra también relató ante el juez Pedraz que la trama, además de ofrecerse para lidiar con los problemas judiciales a los que se enfrentaba por su implicación en el caso de los hidrocarburos, le insistió en decir ante el Ayuntamiento de Sevilla que iba en nombre del exsecretario de Organización Santos Cerdán para conseguir una licencia de edificación en Dos Hermanas en la que estaba interesado.

La oferta a Villarejo

El abogado de Villarejo, por su parte, ratificó que la trama de Leire Díez habría intentado captarle con el objetivo de obtener información que pudiese desacreditar a jueces, fiscales o dirigentes del PP. Durante su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a finales de mayo, ya explicó que las conocidas como cloacas de Ferraz le habrían ofrecido, a cambio de que el excomisario imputado en la operación Kitchen les diese grabaciones comprometedoras, reuniones en la Fiscalía General del Estado.

Cabrera explicó, esta vez ante el magistrado, que vio «poco creíble y fantasiosa» la oferta lanzada por la red de Leire Díez durante las reuniones que mantuvo con la ex militante socialista. Mantuvo, además, que le ofrecieron una vía para mantener contactos dentro de la Fiscalía General del Estado para que pudiese llegar a un acuerdo que beneficiase a su representado. En concreto, le prometieron que la pena sería baja, de manera que no tendría que volver a entrar en la cárcel y solo tendría que pagar una sanción económica.