Los efectos de la ola de calor complican la extinción del incendio de Sentmenat

Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio forestal, a 7 de julio de 2026, en Sentmenat. Kike Rincón | EUROPAPRESS

Las temperaturas extremas están complicando las labores de extinción de los diferentes incendios declarados en los últimos días en España. La situación es especialmente compleja en Cataluña, donde los Bomberos de la Generalitat tratan de extinguir, por ahora sin éxito, varios fuegos de importancia en diferentes puntos del territorio.

El que más preocupa es el de Sentmenat (Barcelona), con más de un centenar de hectáreas calcinadas, por los focos secundarios que está provocando, avivados por el viento y el calor intenso. Los equipos están «muy tensionados», según palabras de la consejera de Interior, Núria Parlon, por la coincidencia con los fuegos de Artesa de Segre (Lérida) y Noya (Barcelona), ya en fase de control. Los trabajos se concentran en el flanco derecho, donde los bomberos intentan evitar que las llamas se descontrolen para que no se repita lo ocurrido en el municipio vecino de San Lorenzo Savall en el 2003, cuando murieron cinco personas.

Medios terrestres y aéreos combaten bajo la ola de calor otros incendios forestales activos en distintas comunidades autónomas, entre ellos el de Soneja (Castellón) y el de Grazalema (Cádiz) . Este último se da ya por estabilizado, por lo que el medio millar de personas desalojadas de forma preventiva pudieron volver ayer a sus casas. La superficie quemada asciende a 222 hectáreas, aunque gran parte corresponde a pasto y los daños al alcornocal son menores.