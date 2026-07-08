Aldama vuelve a declarar en secreto sobre la presunta la financiación irregular del PSOE

El imputado Víctor de Aldama, en una imagen de archivo del pasado mes de mayo. ZIPI | EFE

Víctor de Aldama volvió este miércoles a la Audiencia Nacional para declarar en secreto ante el juez Ismael Moreno en la pieza reservada sobre la caja de Ferraz y la presunta financiación irregular del PSOE. El empresario, condenado ya en el caso mascarillas junto a José Luis Ábalos y Koldo García, permaneció en sede judicial algo más de una hora. La diligencia se enmarca en la pieza separada que instruye Moreno dentro del caso Koldo para investigar los pagos en metálico realizados por el PSOE entre 2017 y 2024. Esa causa se abrió el 31 de octubre de 2025 después de que el juez del Supremo Leopoldo Puente remitiera a la Audiencia Nacional la derivada de los sobres de Ferraz.

El instructor entendió que ni el partido ni su exgerente Mariano Moreno Pavón habían aclarado suficientemente el origen y destino de una serie de abonos en efectivo a Ábalos y Koldo. La investigación quedó declarada secreta el 17 de diciembre de 2025 y desde entonces se ha ido prorrogando. Antes, el 26 de noviembre, Moreno había requerido al PSOE toda la relación de pagos en metálico realizados en esos ocho años y los documentos que los soportaban, «con independencia del destinatario». No solo los abonos a Ábalos y Koldo. También los pagos a cargos, trabajadores, simpatizantes, voluntarios o cualquier otro beneficiario de dinero en efectivo de la sede federal socialista.

El sobre de PDVSA

Ese es el origen del llamado caso sobres. La UCO detectó en el informe patrimonial sobre Ábalos fotografías de sobres con el logotipo del PSOE, mensajes intervenidos a Koldo y cantidades que no cuadraban con la documentación aportada por Ferraz.

La declaración de este miércoles apunta, además, al otro gran elemento que Aldama ya había puesto sobre la mesa en esta pieza: el sobre marrón de PDVSA.

El empresario entregó al juzgado documentación procedente, según su versión, de la petrolera estatal venezolana y supuestamente vinculada a la financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. Aldama afirmó en otra declaración que ese sobre se lo había dado Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela.