Aagesen niega presiones de la Moncloa o del PNV para rescatar a Tubos Reunidos

La vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparece ante la comisión de investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el Senado. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

«Ningún tipo de presión política». La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, negó este miércoles con esas palabras que su decisión de aprobar los rescates de las compañías Tubos Reunidos, Air Europa y Plus Ultra estuviera condicionada por imposiciones de tipo político. La exsecretaria de Estado de Energía y entonces miembro del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia, órgano que decidió esas ayudas por parte del Gobierno, declaró ante la comisión del Senado sobre las presuntas irregularidades en la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y aseguró que todas las decisiones se tomaron colectivamente, después de los estudios preliminares de la SEPI y de auditores externos.

Aagesen negó haber tomado posición en contra del rescate de Tubos Reunidos, uno de los más polémicos y en el que, según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hubo presiones del PNV para conseguir la ayuda económica y también del grupo Hirurok, formado por la fontanera Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Según explicó Aagesen, no asistió a la primera reunión sobre ese rescate, celebrada el 15 de junio del 2021. Y tampoco lo hizo en la segunda, celebrada el 13 de julio del 2021, en la que delegó su voto en el subsecretario del ministerio, que acabó votando a favor. Lo que sí hizo su departamento fue pedir a la compañía que detallara sus planes futuros para «reducir su carga contaminante», dijo. El rescate de Tubos Reunidos, por 112 millones de euros, está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Un informe de la UCO indica que el exmiembro de la SEPI Miguel Ángel Figueroa avisó a la trama de Leire Díez de que Aagesen se oponía al rescate de la compañía y y que a partir de ahí intervino el PNV.

No hubo urgencia por Air Europa

La actual ministra para la Transición Ecológica se refirió también al rescate de Plus Ultra, igualmente investigado por la Justicia, y negó que hubiera indicaciones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para votar a favor de los préstamos por valor de 53 millones de euros concedidos a la compañía aérea.

Por último, respecto a Air Europa, afirmó igualmente que no hubo presiones de la Presidencia del Gobierno ni del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, y que tampoco se le dio una tramitación más urgente pese a ser el primer rescate concedido.