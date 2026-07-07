Zapatero pide a Hacienda que suspenda de inmediato su inspección sin esperar a la decisión del juez

Melchor Sáiz-Pardo / Javier Arias Lomo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo.
José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo. CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

El Gobierno se reafirma en su defensa del expresidente a pesar de la ausencia de explicaciones y no disponer de más información

07 jul 2026 . Actualizado a las 17:32 h.

José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Agencia Tributaria que suspenda de inmediato la inspección fiscal abierta contra él, su esposa, Sonsoles Espinosa, y sus dos hijas, sin esperar a que el juez de la

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