Zapatero pide a Hacienda que suspenda de inmediato su inspección sin esperar a la decisión del juez
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El Gobierno se reafirma en su defensa del expresidente a pesar de la ausencia de explicaciones y no disponer de más información07 jul 2026 . Actualizado a las 17:32 h.
José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Agencia Tributaria que suspenda de inmediato la inspección fiscal abierta contra él, su esposa, Sonsoles Espinosa, y sus dos hijas, sin esperar a que el juez de la