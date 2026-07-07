La ultra Sílvia Orriols, contra las tiendas que rotulan solo en castellano

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y el candidato de Aliança Catalana a la alcaldía de Barcelona, Jordi Aragonès, a su llegada al acto político ?Salvemos Barcelona?, a 19 de junio de 2026, en Barcelona. David Zorrakino | EUROPAPRESS

Aliança Catalana lanzó una nueva ofensiva contra los comercios que rotulan solo en castellano. El partido ultranacionalista y xenófobo denunció ante la Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat a más de 2.000 establecimientos comerciales de Barcelona que, en su opinión, vulneran la normativa lingüística en materia de rotulación. En un mensaje en X, la formación de Sílvia Orriols acusó al Gobierno de Salvador Illa de no hacer cumplir la ley: «Ante la inacción cómplice de la Generalitat, que ni inspecciona ni sanciona, no nos pararemos: continuaremos denunciando hasta hacer cumplir la ley».

«¡Salvemos el catalán!»

La legislación autonómica vigente, aprobada en 1998, obliga a que «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios deben estar redactados, al menos, en catalán». A menos de un año de las elecciones municipales de mayo del 2027, el candidato de Aliança a la alcaldía de Barcelona, Jordi Aragonès, convirtió la persecución lingüística en uno de sus ejes de campaña. Bajo el mismo lema, Salvemos el catalán, la formación de Sílvia Orriols ya llevó a cabo una iniciativa similar en diciembre, cuando denunció a otros 700 comercios por la misma causa.