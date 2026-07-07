El Supremo confirma los 39.000 euros en costas a García Ortiz en el juicio por la filtración sobre el novio de Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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a sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados, este jueves en el Ateneo de Madrid.
a sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados, este jueves en el Ateneo de Madrid. Fernando Villar | EFE

La Sala Penal ratifica la propuesta por la letrada de la Administración de Justicia y se niega a reducir todavía más la cuantía impuesta al exfiscal general del Estado

07 jul 2026 . Actualizado a las 16:35 h.

El Tribunal Supremo ha cerrado la vía para que Álvaro García Ortiz vuelva a rebajar las costas procesales derivadas de la causa en la que fue condenado por revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la

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