El Supremo confirma los 39.000 euros en costas a García Ortiz en el juicio por la filtración sobre el novio de Ayuso

a sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados, este jueves en el Ateneo de Madrid. Fernando Villar | EFE

El Tribunal Supremo ha cerrado la vía para que Álvaro García Ortiz vuelva a rebajar las costas procesales derivadas de la causa en la que fue condenado por revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la