Sánchez tratará de rebatir las críticas de Trump y las dudas de Rutte

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la presentación del Plan Estatal de Fertilizantes en San Martín de la Vega (Madrid). J.J.Guillen | EFE

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá este martes a la cumbre de Ankara con datos que el Ejecutivo considera que demuestran la realidad del pleno compromiso de España con la OTAN y que rebaten las acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y las dudas del secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Desde que en la cumbre del año pasado España fuera el único país que no secundó un gasto del 5 % de su PIB en defensa, se han sucedido las críticas de Trump, acrecentadas después de que el Gobierno considerara que la operación contra Irán estaba fuera del derecho internacional y prohibiera el uso para ella de las bases estadounidenses en Morón y Rota, según recoge Efe.

Aunque el deseo es que la cita de Ankara no se centre en ese reproche de Trump a España y a otros países europeos, fuentes del Gobierno aseguran que Sánchez acude muy tranquilo y con los deberes hechos, tal y como aseguran que lo atestigua la propia Alianza Atlántica.

Desde el Ejecutivo recuerdan, por ejemplo, que el Comité de Política y Planes de Defensa de la Alianza concluyó que España había logrado sus objetivos de capacidades fijados para el 2025 y que lo había hecho con un grado de cumplimiento superior a la media europea y a otros países como Canadá.

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De la misma forma, subrayan que es el séptimo país que más ha cumplido de los 32 miembros de la OTAN, el tercero con más efectivos desplegados en misiones de paz, y el primero en aportación de soldados en el flanco oriental.

A ello suman que es el segundo mayor contribuyente de capacidades navales de la Alianza y el cuarto en capacidades aéreas, a la vez que está desempeñando un papel importante en la defensa de Ucrania.

Todo ello recalca el Ejecutivo que ha sido posible gracias a haber consolidado un gasto en defensa del 2 % del PIB, porcentaje que considera compatible con el estado del bienestar frente a un compromiso del 5 % que lo impediría por completo.

Además, existe el convencimiento de que muchos países que se han comprometido a ello no lo lograrán, y llaman la atención de las decisiones que están adoptando en ese camino, como subidas de impuestos, incremento de la deuda y recortes sociales. De ahí la tranquilidad con la que reiteran que Sánchez afronta esta cumbre ante la imprevisibilidad de Trump, al que instan a que si tiene otros datos, los exponga.

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También sale el Gobierno al paso de las dudas de Rutte de que España pueda cumplir gastando un máximo del 2,1 % del PIB, señalando que se trata de un asunto serio para trabajar con especulaciones. Aunque respetan esa opinión, le piden fundamentarse no en ficciones, sino en realidades, y la realidad, afirman, es que España cumple y así lo corroboran los equipos técnicos de la OTAN.