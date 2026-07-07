Sánchez llega a la OTAN aferrado al cumplimiento del 2% del gasto militar frente a Trump
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Moncloa sostiene que el presidente no está ya tan solo como en La Haya y remarca que el borrador de la declaración de Ankara no pone ya el foco en el 5% exigido por el estadounidense07 jul 2026 . Actualizado a las 09:41 h.
Pedro Sánchez llegó hace un año a la cumbre de la OTAN en La Haya como el disidente, el único líder que se plantó ante el compromiso de alcanzar el 5% del PIB de gasto en