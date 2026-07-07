La Justicia suspende la entrada en prisión del pequeño Nicolás tras su condena por violar bases de datos policiales
MADRID / COLPISA
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La Audiencia Provincial de Madrid le permite eludir la cárcel si no vuelve a delinquir en cuatro años y le impone una multa de 1.800 euros07 jul 2026 . Actualizado a las 14:08 h.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias no entrará por ahora en prisión. La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado suspender la ejecución de las penas de cárcel que le quedaban pendientes por la causa de la llamada «mafia