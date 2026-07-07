El comandante Rubén Villalba ratifica que Leire Díez le ofreció ser la «mano derecha» de la directora de la Guardia Civil

El guardia civil Rubén Villalba Carnerero, a la salida del Tribunal Supremo, a 21 de abril. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Eran las 11.10 horas cuando el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba entraba a declarar como testigo en la Audiencia Nacional. Tapando su rostro con una mascarilla y una gorra, acudía a la citación del