El comandante Rubén Villalba ratifica que Leire Díez le ofreció ser la «mano derecha» de la directora de la Guardia Civil
MADRID / COLPISA
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A cambio, la fontanera del PSOE le pidió información comprometedora altos cargos de la UCO07 jul 2026 . Actualizado a las 14:22 h.
Eran las 11.10 horas cuando el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba entraba a declarar como testigo en la Audiencia Nacional. Tapando su rostro con una mascarilla y una gorra, acudía a la citación del