Los bomberos catalanes se multiplican ante la simultaneidad de incendios

Los Bomberos de la Generalitat se enfrentan la tarde de este lunes a tres incendios forestales simultáneos e importantes , en Sentmenat (Barcelona), en la comarca barcelonesa de Anoia y en Artesa de Segre (Lleida), en plena ola de calor y en una situación de máximo riesgo. Quique García | EFE

Los bomberos de la Generalitat no dan abasto ante la ola de calor y los incendios que se multiplican a lo largo y ancho de la comunidad. Con el fuego todavía vivo en el Ampurdán, calcinadas más de 2.200 hectáreas, cuatro nuevos focos de importancia se declararon ayer en Vilademuls (Girona), Artesa de Segre (Lleida), La Pobla de Claramunt y Sentmenat (Barcelona). El que más preocupa es este último, originado hacia las dos del mediodía y que obligó a confinar a los vecinos de siete urbanizaciones ante la proximidad de las llamas. En el operativo de extinción participaron un total de 200 efectivos y 55 dotaciones terrestres (con 23 camiones de agua), y el apoyo de 11 medios aéreos. Las llamas avanzaron sin control a lo largo de la tarde y originó varios focos secundarios.

En La Pobla, el fuego obligó a confinar a 33.000 personas de diferentes municipios de la comarca a través del envío de mensajes Es-Alert a los móviles.

En Vilademuls se desplegaron 49 efectivos más, con 13 dotaciones terrestres y tres medios aéreos; y otro centenar en Artesa. Mientras, en La Bisbal se mantiene un retén formado por 189 personas, con 37 vehículos de agua y tres medios aéreos. Con el incendio estabilizado, los trabajos se centran en el seguimiento de las columnas de humo y puntos calientes para evitar rebrotes.

Ya en la Comunidad Valenciana, el incendio forestal de Soneja, en Castellón, quedó estabilizado a primera hora de la tarde tras arrasar 183 hectáreas, aunque el medio millar de desalojados todavía no ha podido regresar a sus casas.