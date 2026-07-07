Abascal choca con Trump por sus «inaceptables» ataques a Meloni: «No se puede tratar a los aliados como vasallos»

El líder de VOX Santiago Abascal, en un acto público del partido tras la Asamblea General Ordinaria de VOX. Borja Sanchez-Trillo | EFE

A pesar de la incertidumbre geopolítica y económica desatada a escala internacional desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, hasta ahora ninguna de sus decisiones había suscitado críticas de Vox hacia el presidente estadounidense. No obstante, los últimos ataques que ha dedicado Trump a la presidenta italiana, Giorgia Meloni, no han sentado bien en el seno de la formación liderada por Santiago Abascal. «Creo que no es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables», manifestó el propio Abascal, con un reproche directo al máximo mandatario estadounidense en el que le advirtió de que no puede tratar a sus aliados como «vasallos».

Así de rotundo se pronunció el líder de Vox en una entrevista en Telecinco, al ser preguntado por los últimos movimientos de Trump, que está protagonizando injerencias hasta en el Mundial de fútbol que tiene a Estados Unidos como una de sus anfitrionas. «Meloni es una amiga y aliada que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo, y tengo que decir que creo que sería muy bueno que los aliados se vean como aliados, y no como vasallos», incidió Abascal, expresando un apoyo sin fisuras a la primera ministra italiana en plena escalada de tensión con Trump. El origen de la disputa reside en las distancias que viene marcando Meloni con Estados Unidos a la hora de apoyar la guerra contra Irán.

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Sánchez el «jefe de la red criminal» que le rodea

El líder de Vox ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no está bien» ni «equilibrado» porque «no es normal» que una persona en las circunstancias políticas y judiciales actuales continúe al frente del Ejecutivo. «Quiere el poder a toda costa y eso no me parece equilibrado», ha recalcado Abascal en la misma entrevista, recogida por Efe, que ha señalado a Sánchez como «jefe de la red criminal» que le rodea, y se ha mostrado convencido de que conoce todos los casos de supuesta corrupción que hay en su entorno político y personal.

Ha asegurado que no tiene ninguna duda al respecto y ha advertido que «es un personaje que todavía genera mucho miedo», que tiene «mucho poder» y que, probablemente, por eso «hay mucho temor a iniciar investigaciones» contra él. Pero ha añadido que cuando deje la Moncloa acabará siendo imputado y se sentará en el «banquillo» de los acusados.

Abascal no ha querido opinar acerca de la decisión judicial sobre los viajes de la esposa del presidente, Begoña Gómez, y preguntado si cree que hay riesgo de fuga, ha contestado que «Sánchez es capaz de todo y su esposa también». El juez que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado, de vacaciones, ha denegado la petición de Begoña Gómez para asistir a la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Turquía, y le ha permitido viajar a Londres entre el 8 y 10 de julio para acudir a la graduación de su hija.