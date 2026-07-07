El 77 % de los españoles consideran que la Justicia no es imparcial con los partidos

Imagen de archivo de la sede del Tribunal Constitucional. BENITO ORDÓÑEZ

El ambiente de extrema polarización que vive España está pasando factura a la Justicia. O al menos a la percepción que los españoles tienen de ella. Según se desprende de la IV Encuesta sobre la calidad de la democracia, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), nueve de cada diez ciudadanos (el 88 %) consideran que jueces y tribunales no tratan a los políticos como a los demás, mientras que para tres de cada cuatro (casi el 77 %) la Justicia no es imparcial al abordar procesos relativos a los partidos.

Otro dato preocupante es que el 78 % de los ciudadanos se manifiesta «muy o bastante en desacuerdo» con que el sistema judicial trata igual a ricos que a pobres. Sobre la brecha de género en la carrera judicial, casi la mitad piensa que «las mujeres no tienen las mismas posibilidades de ascender que los hombres».

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Pese a ello, el sondeo revela que para la mayoría de los encuestados, ocho de cada diez, la democracia sigue siendo preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y sobre el modo en que se llevó a cabo la Transición en España, para el 72 % constituye un motivo de orgullo, frente al 22 % que piensa lo contrario. Respecto al funcionamiento de la democracia, más de la mitad se siente «poco o nada» satisfecha, frente al 20 % que se declara «muy o bastante», y el 22 %, algo satisfecha. Sí hay unanimidad al valorar que los actuales mecanismos de los que dispone el sistema democrático no son suficientes contra la corrupción, idea que comparten casi nueve de cada diez encuestados. Solo el 12 % opina lo contrario.

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Sobre la actitud de la ciudadanía ante los partidos políticos, la mayoría mantiene su confianza en ellos: tres de cada cuatro (76 %) coincide en que «sin partidos políticos no puede haber democracia», frente al 22 % que los ve innecesarios. Aunque más de la mitad (51 %) cree que «los ciudadanos que pertenecen al partido en el poder reciben mejor trato por parte de la Administración», frente al 45 % que no lo ve igual. También es muy mayoritaria la idea de que «los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente», que comparten el 75 % de los entrevistados.

Eliminar aforamientos

Para mejorar la democracia, el 12,5 % entiende que serían necesarias «medidas efectivas contra la corrupción y los corruptos en política, y eliminar aforamientos»; mientras que el 10 % afirma que habría que hacer «cambios, renovación, mejoras y despolitización de la Justicia», y el 9 % señala que se debería «cambiar el sistema electoral, hacerlo más proporcional, con listas abiertas, limitación de mandatos, y otros cambios para hacerlo más representativo», que los candidatos sean elegidos por los afiliados, contar con la figura del defensor del afiliado, y dar más participación a las juventudes. Y el consenso es casi total (94 %) a la hora de exigir a los partidos que todos sus cargos públicos y orgánicos firmen un código ético.

Respecto a la confianza en las instituciones, las Fuerzas Armadas, con un 6,9, son la que más confianza ofrecen a los ciudadanos y la única que aprueba. Le siguen, por debajo del aprobado, los gobiernos autonómicos y los tribunales de Justicia.

La encuesta se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de junio, días en que las noticias sobre corrupción copaban las portadas de la prensa, mediante 4.027 entrevistas realizadas en 1.150 municipios de medio centenar de provincias.