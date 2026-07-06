Sumar y Podemos exigen la dimisión de la directora de la Guardia Civil

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, el 27 de mayo de 2026. A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, denunció este lunes que resulta «patético» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya cesado de forma «fulminante» a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su imputación en el denominado caso Leire.

En este sentido, Fernández agregó que a día de hoy es «palmario» que su partido no gobernaría con el PSOE, dado que el Ejecutivo está «carcomido» por la corrupción y se muestra «inane» ante los problemas reales de las ciudadanos, y que «mucho tendrían que cambiar las cosas» para que pase en el futuro, lo que pasa por el hecho de que los socialistas pongan «orden» en su casa y asuma responsabilidades por los casos que afectan a ex cargos socialistas.

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No fue la única voz crítica. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, instó a González a dejar su cargo tras su imputación, según informó Europa Press. «Si fuera ella, yo me haría a un lado. Como han hecho algunas presidentas de determinadas empresas públicas que, sintiéndose inocentes, ven que hay una operación que solamente les puede desgastar en el ejercicio de su función», apostilló durante una rueda de prensa en Madrid en representación de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo.

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«Yo asumiría que, desde la presunción de inocencia, en un puesto tan delicado como el de la directora de la Guardia Civil, se hiciera a un lado con las informaciones que hay», explicó Maíllo, quien ya había señalado recientemente que González debería dimitir si se demuestra que mintió en relación al caso Leire.

El líder de IU proclamó que, tanto su formación como el resto de partidos del socio minoritario —en alusión a Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid— están «libres de corrupción» y que el proyecto de la izquierda alternativa representa la lucha contra las tramas corruptas.

Al hilo de lo anterior, Maíllo apuntó que, si el PSOE hubiera hecho caso a sus propuestas de regeneración democrática, el empresario Víctor de Aldama no habría eludido la prisión en la sentencia del caso de las mascarillas.

El cuerpo exige medidas

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) remitió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, una queja formal en la que reclama que se aplique al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas —investigado en el caso Leire—, el mismo criterio disciplinario que al resto de agentes.

En el escrito, esta asociación recuerda que, ante una simple denuncia, un atestado o un auto judicial que atribuye la condición de investigado, a los agentes de las escalas básicas se les incoa expediente y se les suspende cautelarmente en sus funciones por el plazo máximo de tres meses previsto en la ley de régimen disciplinario.