La presidenta de Venezuela demanda a Aldama de la mano de Baltasar Garzón

José Luis Rodríguez Zapatero y Delcy Rodríguez. OEA | EUROPAPRESS

Delcy Rodríguez irrumpe en plena tormenta judicial en España por los casos de corrupción que acorralan al Gobierno, al PSOE y, ahora también, a José Luis Rodríguez Zapatero, «amigo personal» de la mandataria bolivariana. La presidenta encargada de Venezuela ha demandado a Víctor de Aldama, el empresario que la ha señalado en sede judicial y en televisión como la persona que le entregó un sobre de PDVSA (la petrolera estatal venezolana y principal empresa pública del país) supuestamente vinculado a la financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. Lo hace, además, a través del despacho del exjuez Baltasar Garzón, con quien mantiene una relación estrecha desde hace años.

Rodríguez ha presentado en Madrid una solicitud de conciliación previa a una querella por injurias o calumnias contra Aldama. El objetivo es que el empresario se retracte antes de que el pleito salte a la vía penal. El acto está fijado para el próximo 16 de julio. El escrito, adelantado por El Mundo, sostiene que es «inveraz, falsa o no ajustada a la realidad» la afirmación de que Delcy entregó a Aldama ese sobre con documentación relacionada con posibles delitos.

Leer más: «Mañana Zapatero interviene directamente. Intentará que nos den permisos sin intervenir la Embajada de España»

Aldama no hizo esa acusación solo en programas de televisión. El jueves 12 de marzo del 2026 declaró en secreto ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y entregó el sobre marrón con membrete de la petrolera venezolana PDVSA. La comparecencia se produjo dentro de la pieza secreta del caso Koldo abierta para investigar los pagos en efectivo en Ferraz, después de que el Supremo remitiera a la Audiencia Nacional la derivada sobre posibles abonos sin soporte documental al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García.

La defensa de Delcy, ejercida por Ilocad, el despacho de Garzón (esposo de la exfiscal general del Estado Dolores Delgado) sostiene que la atribución de la entrega del sobre tiene un «significado y contexto negativo», porque implica asociarla a hechos que podrían ser delictivos. La mandataria venezolana niega haber facilitado esa documentación y reclama a Aldama que reconozca que no son ciertos los hechos difundidos.

El empresario, por ahora, no tiene la más mínima intención de recular. Su entorno sostiene que no va a retractarse y que mantiene lo declarado: que fue Delcy Rodríguez quien le entregó el sobre. Aldama aseguró en febrero, en una entrevista televisiva, que el fiscal le preguntó si aquel documento tenía que ver con hidrocarburos y si se lo había dado la dirigente venezolana. «Le digo que sí también», contestó entonces. Preguntado por si algún día podría demostrarse una financiación desde Venezuela hacia el PSOE o la Internacional Socialista, respondió: «Sí, sí, va a llegar el día y muy pronto».