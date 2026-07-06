Peinado deja en manos de otro juez la decisión de permitir que Begoña Gómez viaje a la cumbre de la OTAN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, asisten a un discurso en la Universidad de Tsinghua el pasado lunes. Andres Martinez Casares | REUTERS

Begoña Gómez presentó el martes pasado un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado, encargado de la instrucción del proceso en el que se encuentra imputada por cuatro delitos, solicitando que le fuese devuelto el pasaporte, de manera temporal, para poder viajar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN que se celebrará desde el 7 hasta el 10 de julio en Ankara. Lo hizo después de que el magistrado le impusiese, en un polémico auto fechado a 20 de junio, las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares, entre las que se encontraba la prohibición de salir del país y la retirada de este documento de identidad, al considerar que la acusada podría fugarse en un momento dado con la ayuda de los agentes de la Policía Nacional que se encargan de su escolta en Moncloa. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se ha marchado ya de vacaciones, por lo que delega la decisión de permitir, o no, que pueda acompañar al presidente del Gobierno en otro juez. Está previsto que la resolución se conozca a lo largo de este lunes, a menos de 24 horas de que comience el viaje.

La esposa del presidente del Gobierno tuvo que acudir hace dos semanas a los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, a depositar su documento de identidad después de que el juez instructor pusiese esa fecha. Cumplía así con las medidas cautelares que Peinado le impuso tanto a ella como a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, después de que, durante la última vista celebrada en fase de instrucción, las acusaciones populares solicitasen la aplicación de las medidas. Se han reiterado ahora, una vez que el magistrado ha solicitado a cada una de las partes su opinión respecto a la devolución temporal del pasaporte a Gómez, al considerar que la posición de esposa del presidente del Gobierno no constituye ninguna obligación para que acompañe a Sánchez durante su viaje a Turquía. Además, defienden que la graduación de su hija en Londres, otro de los motivos que alegaba la mujer del jefe del Ejecutivo a través de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, no es una «necesidad» de primer grado que implique la recuperación de su pasaporte y la posibilidad de salir de España.

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El escrito presentado por su representante legal constituye en sí mismo una forma de retar al juez Peinado, ya que uno de los argumentos que emplea para solicitar la devolución temporal de su pasaporte radica en el hecho de que Begoña Gómez vaya a estar acompañada en todo momento por efectivos policiales que controlarán cada uno de sus movimientos. Choca, así, con las razones que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 dio en su último auto, que le ha valido la apertura de un expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que daba a entender que, al estar rodeada de agentes en Moncloa, estos podrían colaborar en una posible fuga