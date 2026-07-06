El sustituto de Peinado autoriza a Begoña Gómez a viajar a la graduación de su hija, pero no a la cumbre de la OTAN

Begoña Gómez, durante el viaje oficial del presidente a China el pasado mes de abril Andres Martinez Casares / Reuters

Begoña Gómez presentó la semana pasada un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado, encargado de la instrucción del proceso en el que se encuentra imputada por cuatro delitos, solicitando que le fuese devuelto el pasaporte de manera temporal para poder viajar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN que se celebrará a partir de este martes en Ankara y, posteriormente, a la graduación de su hija en Londres. Lo hizo después de que el magistrado le impusiese, en un polémico auto fechado a 20 de junio, las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares, entre las que se encontraba la retirada del documento de identidad, al considerar que la acusada podría fugarse en un momento dado con ayuda de los agentes encargados de su escolta en Moncloa. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se ha marchado ya de vacaciones, por lo que la decisión recayó en otro juez. El auto, emitido a las 18:25 horas de este lunes, le autoriza a viajar a Londres desde el 8 de julio hasta el 10, no así a acudir a Turquía.

El magistrado Antonio Viejo, encargado también de una de las causas contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, considera oportuna la autorización para viajar a Londres por la «buena relación de cooperación entre España y Reino Unido», a pesar de que este último saliese de la Unión Europea con el Brexit. En el otro caso, en el de Ankara, el rechazo a que pueda acudir a la cumbre de la OTAN radica en que Turquía «no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea», por lo que la cooperación judicial entre ambos países podría ser más complicada en caso de que fuera necesario extraditar a la investigada. Además, expone que Begoña Gómez no tendría ninguna «intervención activa» en el evento y que fue invitada por «razones de cortesía institucional internacional». Por ello, estima procedente «mantener la decisión cautelar» del juez Peinado aunque cabe la opción de que la mujer de Sánchez pueda interponer un recurso de reforma a lo largo de los próximos tres días -cuando la cumbre ya habrá llegado a su fin.

El auto también establece la obligatoriedad a Begoña Gómez de que, una vez que regrese a España, devuelva en sede judicial su pasaporte. Tendrá que hacerlo «el día hábil inmediato siguiente al de su retorno», es decir, el lunes 13 de julio.

La postura de las partes

Antes de irse de vacaciones, el juez Peinado preguntó a todas las partes su postura al respecto. La acusación popular unificada, liderada por HazteOír, se mostró disconforme al considerar que su papel como mujer del presidente del Gobierno, como «primera dama», no incluye ninguna obligación de cara a la cumbre. Señalaban también la ausencia de mecanismos de cooperación judicial entre España y Turquía. Ambas exposiciones coinciden con los argumentos que el juez Antonio Viejo da en el auto conocido este lunes para rechazar que la mujer del presidente pueda acudir a la reunión de la OTAN.

La acusación popular tampoco consideraba que la graduación de su hija suponga una «necesidad» que justifique la devolución del pasaporte. También argumentaron que los mecanismos de cooperación con Reino Unido, tras el Brexit, se habían debilitado. Sin embargo, el magistrado instructor que asumió la decisión en ausencia de Peinado estima que la relación a nivel judicial entre ambos países tiene la suficiente solvencia como para autorizar a Gómez a que acuda a la graduación de su hija y que, si hubiese que proceder a su extradición por una posible fuga, los mecanismos para proceder funcionan plenamente.

La Fiscalía, por su parte, sí estimaba, a fecha 1 de julio, oportuno que la Justicia permitiese que la esposa de Sánchez pudiera «abandonar el territorio nacional los días 7 a 10 de julio con devolución y retorno del pasaporte» en las condiciones en las que su abogado había presentado. En el escrito presentado, el Ministerio Público remarcaba un «no nos oponemos» para mostrar su conformidad con lo solicitado por Begoña Gómez.

La petición de su abogado

La esposa del presidente del Gobierno fue citada hace dos semanas a los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, para depositar su pasaporte. Cumplía así con las medidas cautelares que Peinado le impuso tanto a ella como a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho presentó un recurso contra la decisión ante la Audiencia Provincial, que está todavía pendiente de resolución. Ante la cercanía de los viajes a Turquía y a Reino Unido, llevaron al juez instructor un segundo documento en el que pedían la devolución temporal de su documento de identidad, al que este lunes se dio respuesta.

El escrito presentado constituía en sí mismo una forma de retar al titular del Juzgado de Instrucción número 41, ya que uno de los argumentos que empleaba para solicitar la devolución temporal de su pasaporte era que Gómez estaría acompañada en todo momento por efectivos policiales que podrían controlar cada uno de sus movimientos. Chocaba, así, con las razones que Peinado dio en su auto, que le ha valido la apertura de un expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que daba a entender que, al estar rodeada de agentes en Moncloa, estos podrían colaborar en una posible fuga.