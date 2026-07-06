Albares defiende el gasto del 2 % en defensa: «Ojalá todos los aliados de la OTAN cumplieran como España»

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada al curso «Derechos humanos y Constitución de 1978. La constitución más longeva de nuestra historia ante los desafíos internacionales contemporáneos». Mateo Lanzuela | EUROPAPRESS

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado el papel de España en la OTAN y ha asegurado que es un país «que cumple con lo que dice» puesto que «está ya en el 2 %» del gasto en defensa y «ha entregado todas las capacidades que le ha solicitado la alianza». «Ojalá todos los aliados de la OTAN cumplieran como España», ha apostillado Albares.

En una entrevista en La hora de La 1 de RTVE, recogida por Europa Press, el titular de Exteriores ha recordado que «hay cuatro aliados que no han alcanzado el 2 por ciento y hay tres que no han entregado todas las capacidades que ha solicitado la OTAN» para una defensa común.

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Asimismo, el ministro ha reiterado su apoyo a una «seguridad común europea» y un «ejército europeo», pero ha señalado, no obstante, que esto «no va en contra de la OTAN» sino «todo lo contrario» y que, de hecho, España trabaja por la unidad euroatlántica.

«Este es un momento para que Europa de un salto en su soberanía (...). Por eso creo que, como nos invitan nuestros amigos norteamericanos desde hace mucho tiempo, es el momento de que Europa tenga una seguridad común y una disuasión común independientemente de cuál sea el posicionamiento de los Estados Unidos», ha defendido.

Preguntado por cómo podría afectar el repliegue de tropas estadounidenses anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, el dirigente político ha defendido el «compromiso» de España con la seguridad euroatlántica y ha recordado que actualmente los soldados españoles desplegados están «en máximos históricos» con más de 2.000 en el flanco este.

Por otro lado, Albares ha defendido la «vecindad sur» y ha celebrado que Turquía sea el país anfitrión de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar esta semana. «Hay amenazas desde el sur mucho más híbridas, pero a las que hay que hacer frente y por eso yo felicito que la cumbre sea en Turquía», ha expresado.

Contra externalizar centros de retorno de inmigrantes

En cuanto a la externalización de los centros de retorno de inmigrantes, el ministro José Manuel Albares ha señalado que el Gobierno está en contra de que la Unión Europea haya aprobado este mecanismo porque considera que «no es respetuoso con la dignidad de los seres humanos» y porque, además, «es ineficaz».

«Lo que funciona es la política migratoria de España. Lo dice Frontex, que es quien establece las cifras de entradas de migrantes irregulares», ha defendido el ministro, quien ha señalado que todas las rutas han caído en España hasta un 60%.

En este sentido, el titular de Exteriores ha incidido que estos datos demuestran que «la apuesta de España por el diálogo político de alto nivel con los países de origen de tránsito» y la «apuesta que por la cooperación al desarrollo con los países de África Occidental» es lo que funciona.