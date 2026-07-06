Admitida a trámite la demanda de Bolaños contra Aldama por decir que intentó sobornarlo

Félix Bolaños, a su llegada al Congreso FERNANDO VILLAR | EFE

Un juzgado de Madrid admite a trámite la demanda del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama por haber dicho, en un programa de televisión al que acudió a principios de febrero, que le intentó sobornar para intentar «comprar su silencio». Tras estas palabras, que no eran la primera vez que pronunciaba, y justo después de que el comisionista del caso de las mascarillas compareciese en el Tribunal Supremo, el dirigente socialista procedió a registrar esta denuncia al considerar que concurría en un delito contra el «derecho al honor».

La demanda presentada por Bolaños afirmaba que «no conoce ni ha hablado nunca» con Aldama y pedía que se condenen «las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio». Le atribuía haber vulnerado su derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen. La sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid número 8 emplazó el pasado 10 de junio al empresario para que presente alegaciones y a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si la demanda debe seguir tramitándose.

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El titular de Justicia le reclama que rectifique y deje de realizar afirmaciones que mantengan estas acusaciones, «ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y/o redes sociales) o por cualquier otra vía». Bolaños pide también que, en caso de que se estime su demanda, se obligue a Aldama a publicar el encabezamiento y fallo de la sentencia en sus redes sociales y a que le indemnice con 70.000 euros en por daños y perjuicios.

El escrito de la parte demandante expone que el ministro nunca ha tenido relación con Aldama, ni con la persona a la que tiene contratada para gestionar su comunicación, Ramón Bermejo, pese a que cree que el empresario alegará que sí se conocían por haber coincidido en el cumpleaños celebrado por el exministro José Luis Ábalos en el año 2019 en un restaurante propiedad del comisionista. «Aportará una fotografía tomada en el 2019 en la que aparece Bolaños», aunque —según consta en la demanda— en esta «ni siquiera aparece Aldama». Añade, además, que «sostener que dos personas se conocen simplemente por haber asistido a una fiesta multitudinaria, a la que asistieron decenas de personas, organizada por un tercero, es un argumento tan pobre que no merece consideración».