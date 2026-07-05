Víctimas denuncian criterios opuestos de los jueces sobre la semilibertad a presos de ETA

Jesús J. Hernández BILBAO / COLPISA

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Consuelo Ordóñez, portavoz de Covite, en una imagen de archivo.
Consuelo Ordóñez, portavoz de Covite, en una imagen de archivo. BENITO ORDOÑEZ

Covite clama contra los beneficios del marco penitenciario aplicados por el Gobierno vasco, que tildan de «amnistía encubierta» a los reos

06 jul 2026 . Actualizado a las 07:00 h.

La misma sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado, en menos de un mes, dos sentencias de carácter contrario. Ante dos casos similares, la aplicación del artículo 100.2 del

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