Víctimas denuncian criterios opuestos de los jueces sobre la semilibertad a presos de ETA
BILBAO / COLPISA
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Covite clama contra los beneficios del marco penitenciario aplicados por el Gobierno vasco, que tildan de «amnistía encubierta» a los reos06 jul 2026 . Actualizado a las 07:00 h.
La misma sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado, en menos de un mes, dos sentencias de carácter contrario. Ante dos casos similares, la aplicación del artículo 100.2 del