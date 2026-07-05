Sumar afronta su asamblea con las heridas abiertas

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, en una rueda de prensa el pasado mes de mayo. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El partido Movimiento Sumar afronta el próximo 11 de julio su asamblea general extraordinaria, en la que renovará su dirección con las heridas de su crisis interna aún abiertas y un perfil a la baja frente a otras formaciones con las que repetirá coalición en las próximas elecciones generales, como Izquierda Unida (IU). Esta reunión llega en un momento crítico tras la dimisión de su líder, Lara Hernández, quien el pasado miércoles denunció ser víctima de una «campaña de desprestigio» del sector crítico, el cual asumirá ahora las riendas.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, serán elegidas nuevas coordinadoras de Movimiento Sumar al encabezar la única candidatura registrada. Ambas tienen por delante un doble reto: coser las heridas internas del partido para contener nuevas bajas —a la salida de Hernández se suman las de otros representantes que no continuarán— y dar proyección de futuro a una formación que ha encadenado diversas crisis en sus apenas tres años de vida, desde su fundación en el 2023 por la vicepresidenta segunda del Gobierno.

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Yolanda Díaz sigue siendo la cara visible de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE, pero orgánicamente se ha ido desvinculando de la formación: renunció a ser líder en el 2024 y ahora no figura en la candidatura para la nueva dirección. Además, anunció que no repetirá como candidata en las elecciones generales previstas para el 2027.

Urtasun, el único referente

Movimiento Sumar no tiene referentes conocidos para el gran público salvo el ministro de Cultura y actual portavoz del partido, Ernest Urtasun, que figura entre los 65 integrantes de la nueva dirección, aunque milita también en los comunes. La duda es saber qué papel desempeñará en esta nueva etapa, que coincide con el final de la legislatura y con un PSOE en horas bajas por las causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

IU presiona para elegir candidato

Sigue el proceso de refundación de la coalición Sumar, en el que están involucrados Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes. Movimiento Sumar impulsó la alianza en el 2023, pero ahora el partido mantiene un perfil bajo frente a otros socios, principalmente IU, que lleva tiempo presionando para elegir un nuevo candidato electoral y cambiar de nombre el espacio.

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El líder de IU, Antonio Maíllo, insistió en estas peticiones el pasado sábado ante la Coordinadora Federal de su partido, reclamando que se haga «con la mayor brevedad» posible, una urgencia que comparten representantes de Más Madrid y los comunes. Por el momento, el preferido en el espacio para liderar la candidatura en las generales sigue siendo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha descartado esta posibilidad en reiteradas ocasiones. Con Díaz en retirada, las otras caras visibles de la coalición son Urtasun, Maíllo y la ministra de Sanidad, Mónica García, que acaba de presentar su lista de primarias para Más Madrid con el objetivo de disputar el Gobierno autonómico a Isabel Díaz Ayuso, lo que reduce la quiniela de nombres.