Mueren cuatro miembros de una misma familia en un accidente de tráfico en Palencia

Cuatro personas de una misma familia han muerto en un accidente ocurrido en la A-67 SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO | EUROPAPRESS

Cuatro personas de una misma familia, naturales de Valladolid, han muerto en un accidente ocurrido este domingo por la tarde en la A-67, a la altura del punto kilométrico 83, sentido decreciente, en el término municipal de Herrera de Pisuerga, según informan desde la Subdelegación del Gobierno en Palencia. Entre los fallecidos se encuentra un menor nacido en el año 2011. Además ha resultado herida muy grave una niña de nueve años.

La principal hipótesis sobre la causa del siniestro, según las primeras manifestaciones de testigos y a falta de una investigación más minuciosa, es una posible somnolencia del conductor. No hay otros vehículos implicados en el siniestro.

El 112 recibió el aviso a las 16.20 horas, en el que se informaba de una salida de vía de un turismo que había dado varias vueltas de campana, y por el que solicitaban asistencia para cuatro personas que estaban atrapadas en el vehículo, y parecían heridas de gravedad. Hasta el lugar de los hechos se movilizó la Guardia Civil de Tráfico, un helicóptero y efectivos de Bomberos.

Los dos carriles de la A-67 sentido Palencia permanecen cortados por el siniestro y se mantienen en nivel negro, según informa la Dirección General de Tráfico.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha compartido un mensaje en la red social X con sus condolencias: «Todo mi cariño y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Deseo de corazón la recuperación de la niña herida».