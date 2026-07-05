Libertad provisional para el trabajador que causó el fuego de La Bisbal del Ampurdán con una radial

Imagen de este sábado del incendio de La Bisbal de Ampurdán (Girona). Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

El Juzgado de Instrucción de guardia de La Bisbal del Ampurdán (Gerona) ha acordado dejar en libertad provisional al trabajador detenido el pasado viernes por provocar un fuego en esta localidad, investigado por un delito de incendio forestal. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el arrestado, que inició las llamas cuando operaba con una sierra radial al pie de una carretera —herramienta de uso prohibido ante el peligro existente—, deberá comparecer ante la jueza que instruye la causa cada vez que se le cite.

La consejería ha reclamado toda la información relativa a la empresa en el marco de ese expediente informativo, dado que el uso de una sierra radial en una zona forestal con el nivel 3 del plan de riesgo activado constituye un indicio de una posible imprudencia grave y de un eventual incumplimiento de las medidas de prevención vigentes.

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Once personas han resultado heridas, una en estado menos grave; de las cuales cinco son civiles, cinco más bomberos y una, miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según han informado a Efe fuentes de los bomberos de la Generalitat. El jefe de operaciones de la institución, Eduard Martínez, ha afirmado que descartan dar por controlado el fuego porque queda «mucho por trabajar» en el perímetro, que es de unos 40 kilómetros. También ha recordado que las llamas afectan a más de 2.000 hectáreas con un potencial de unas 10.000. El personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) está recogiendo información de las personas afectadas por este foco con casas quemadas para ofrecerles apoyo psicológico.

«Episodio extraordinario de riesgo»

Para luchar contra las llamas, Martínez ha informado de que trabajan con un centenar de medios y unas 400 personas para garantizar que no se produzca un escenario de simultaneidad de fuegos en Cataluña: «Estamos en un episodio extraordinario de riesgo, estamos en la segunda ola de calor del verano y, por tanto, apelamos a la responsabilidad de la ciudadanía».

Según Martínez, hasta el momento se ha sofocado aproximadamente un 70 % del perímetro y ha alertado de que la previsión es que el viento de marinada refuerce de forma inmediata el tercer sector del flanco derecho, lo que propagaría las llamas hacia el espacio natural de las Gavarres, un escenario que quieren evitar.