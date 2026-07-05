Juanma Moreno toma posesión como presidente andaluz por tercera vez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de toma de posesión de su cargo. Joaquín Corchero | EUROPAPRESS

Juanma Moreno ha tomado posesión este domingo por tercera vez como presidente de la Junta en el palacio de San Telmo en un acto al que ha asistido el que será su vicepresidente, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. También han estado presentes el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, las exministras Soraya Sáenz de Santamaría y Fátima Báñez, y el exministro Juan Ignacio Zoido, así como la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. Del Gobierno central han asistido la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Durante su discurso tras la jura del cargo, el presidente andaluz se ha mostrado orgulloso de la comunidad y de quienes «nacieron aquí y vinieron a comprometerse con esta tierra que hoy es suya», y se ha marcado como objetivo que esta legislatura, que aborda en un Gobierno de coalición con Vox, sea fructífera y larga. «Tengo el inmenso honor de estar en esta tribuna en gran medida gracias a decisiones, colaboraciones y apoyos del presidente Rajoy», comentó sobre el expresidente que lo nombró secretario de Estado.

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El presidente de la Junta ha defendido que la «vía andaluza» de «serenidad y diálogo» sigue vigente y es «contraria a los cordones sanitarios» porque es «inclusiva» y admite a todo el espectro político. «Los valores no cambian», ha subrayado Moreno, quien ha asegurado que él apuesta por una Andalucía cada vez más grande donde hay acuerdos leales que son buenos para la comunidad.

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Los pactos son «parte esencial de la democracia»

Sobre el acuerdo que ahora ha suscrito con Vox, Moreno ha apelado a los miembros del partido de Santiago Abascal en Andalucía y ha señalado que los pactos son «parte esencial de la democracia», donde las partes que los firman pueden no estar del todo contentas con el resultado final pero que, en todo caso, «son producto del diálogo y esencia de la democracia y la libertad» siempre que estén «dentro de los patrones de nuestro marco normativo», es decir, el Estatuto de Autonomía, la Constitución y «la voluntad de los andaluces».

«Decía el poeta granadino Rafael Guillén que la vida no hay que medirla solo por su longitud, sino también por su amplitud», ha explicado Moreno, para quien es tan importante llegar lejos como marcar un camino amplio donde quepan muchos. «Cuanto más, mejor. Y si cabemos todos, todavía mejor», ha añadido.