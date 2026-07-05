El incendio en el Ampurdán sigue activo tras calcinar 2.200 hectáreas

Los bomberos de la Generalitat, ayer en el Bajo Ampurdán. generalitat | EFE

El incendio originado en La Bisbal del Ampurdán (Gerona) en la mañana del viernes seguía este sábado activo tras calcinar más de 2.200 hectáreas de masa forestal. Los equipos de extinción luchaban contra los focos activos dentro del perímetro delimitado, mientras miles de vecinos de los ocho municipios afectados continuaban confinados. El fuego llegaba hasta las puertas de las casas de las urbanizaciones de la zona, cuyos residentes se sentían desamparados.

«Vemos el fuego muy cerca de casa, puede ser que no llegue, pero yo no soy ningún técnico y no me arriesgo, ya veis cómo está. Nadie nos dice nada y tampoco hemos recibido ninguna alerta», se lamentaba una vecina de Calonge con los nervios a flor de piel. Unas 130 personas se refugiaron en el polideportivo municipal de esta localidad para pasar la noche. Desde el centro de mando operativo de La Bisbal, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, volvió a pedir a la población calma y que evite desplazamientos innecesarios. También avanzó que los bomberos esperaban dar por estabilizado el fuego durante la pasada noche, «aunque todavía nos quedan días para darlo por extinguido», dijo.

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En total, participaban en las tareas un centenar de dotaciones terrestres, con más de 400 bomberos, 16 medios aéreos, cinco de ellos del Ministerio para la Transición Ecológica, un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto al personal de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) y campesinos con sus tractores. Preocupaba en especial el flanco derecho del incendio. «De momento, estamos aguantando el flanco, pero nos quedan por delante tres o cuatro horas complicadas, hasta que marche la marinada», explicaba anoche el inspector jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell.

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El principal temor era que las llamas pudiesen saltar las barreras de protección habilitadas por los bomberos y las brigadas de defensa forestal (ADF), con la ayuda del viento, la temida marinada (viento de mar a tierra), y se extendieran sin freno por el macizo de Las Gavarras, en dirección a Gerona: 30.000 hectáreas de espesa masa forestal, que conecta la Costa Brava con la capital de la provincia, unos 30 kilómetros hacia el interior. Si lo lograra, el desastre sería de proporciones dantescas.

La Generalitat activó el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo en una veintena de municipios. Los Mossos detuvieron el viernes a una persona como presunta autora del fuego. Se trata de un operario que realizaba trabajos con una radial en el margen de la carretera local Gi-660, en La Bisbal, muy cerca de la vegetación. El hombre habría incumplido la normativa que prohíbe este tipo de actividades con el nivel tres de alerta del plan Alfa activado.

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