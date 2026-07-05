ERC pide en el Congreso una oficina independiente para investigar las agresiones policiales

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en una imagen de archivo. Chema Moya | EFE

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para pedir la creación de una oficina independiente que supervise la labor de los policías y guardias civiles,así como el diseño de un protocolo que permita investigar de forma externa las actuaciones policiales más graves y sensibles. En la iniciativa, recogida por Europa Press, se insta al Gobierno a impulsar, en el plazo máximo de seis meses, un informe para crear esa autoridad u oficina independiente de supervisión de la conducta policial, los criterios y principios sobre el uso de la fuerza tomando como referencia las mejores prácticas internacionales y, en particular, los modelos existentes en otros países europeos.

ERC también pide presentar una propuesta normativa para crear un mecanismo de control independiente y especializado de investigación de las actuaciones policiales más graves o sensibles, especialmente aquellas que impliquen muerte, lesiones relevantes, denuncias por tortura o malos tratos, indicios de discriminación, uso de material antidisturbios, actuaciones en contextos de protesta social o posible vulneración del derecho de reunión y manifestación.

Leer más: El BNG protesta en el Congreso por las cargas policiales contra manifestantes propalestinos en Santiago

Ese mecanismo, según explican, debería servir también para prevenir y erradicar la selectividad policial y las identificaciones por perfil étnico-racial.

Leer más: De «un poquito fuerte de más» a «brutal y desmesurada»: así califican los políticos arousanos la carga policial contra la protesta bateeira

Rendición de cuentas

El texto de la formación independentista plantea además reforzar la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza y de las herramientas policiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), mediante la publicación periódica de datos agregados y desagregados sobre quejas ciudadanas, protocolos e instrucciones de armas, expedientes disciplinarios, investigaciones internas, sanciones impuestas, uso de material antidisturbios, lesiones producidas en intervenciones policiales y actuaciones en manifestaciones o concentraciones.

En la exposición de motivos, ERC sostiene que la actuación de las FCSE debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, mínima intervención y respeto estricto a los derechos fundamentales.

Contexto de protestas y uso de la fuerza

La formación señala que estos principios son especialmente exigibles en contextos de ejercicio del derecho de reunión y manifestación, en los que, según señalan, la función policial no puede concebirse únicamente desde la lógica del orden público, «sino también como una garantía activa del ejercicio seguro de los derechos constitucionales». También mencionan las cargas policiales durante las protestas estudiantiles en Valencia y la agresión policial a una docente.

Sin perjuicio de la importancia de estos instrumentos, ERC apunta que la experiencia comparada demuestra que las democracias avanzadas tienden a incorporar mecanismos externos, independientes y especializados de supervisión de la conducta policial, citando el Independent Office for Police Conduct del Reino Unido como autoridad independiente específica.