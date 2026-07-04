La defensa de Leire Díez pide la nulidad del caso

La ex militante del PSOE, Leire Díez, en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

La defensa de la exmilitante socialista Leire Díez, que está siendo investigada por su presunta implicación en una trama que habría tratado de influir en actuaciones de la justicia y de la Guardia Civil, ha pedido la nulidad del caso al considerar que su detención el pasado 10 de diciembre fue desproporcionada, que se vulneraron sus derechos fundamentales y que hubo falta de motivación y autorización judicial en las actuaciones policiales y judiciales.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe este sábado, los abogados de Díez han reclamado la nulidad de la información obtenida de los objetos y dispositivos electrónicos, móviles y físicos que se le incautaron. Además, también piden la nulidad de todas las actuaciones procesales, diligencias y resoluciones judiciales derivadas de la incautación.

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Según la defensa, la detención de Díez, investigada también por su presunta implicación en operaciones vinculadas a la SEPI y por su presunta injerencia en los casos judiciales que afectan al presidente Pedro Sánchez y su entorno, se basó en indicios genéricos y no en hechos concretos y se produjo cuando no existía riesgo de fuga ni delito flagrante. Por tanto, ha incidido en que su arresto fue «completamente desproporcionada, injustificada y no ponderada en relación con los derechos de la detenida» y por tanto es «ilegítima» y nula de pleno derecho, ya que vulnera el derecho fundamental a la libertad recogido en el artículo 17 de la Constitución Española.

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Sin autorización

En el momento de la detención, han afirmado los abogados, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil carecían de auto judicial habilitante para practicarla y tampoco tenían autorización para incautar y acceder a todo el contenido de los dispositivos incautados tanto en ese momento como en las entradas y registros efectuados paralelamente a la detención.

La defensa también ha denunciado que el acceso y volcado de información de los dispositivos electrónicos y físicos de Díez se realizó sin autorización judicial y de forma masiva e indiscriminada, afectando incluso a comunicaciones privadas y familiares, lo que consideran una vulneración del secreto de las comunicaciones.