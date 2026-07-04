Defensa descarta sancionar al DAO de la Guardia Civil por el caso Leire

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, el pasado mes de junio en un curso de verano de la Universidad de La Rioja. EFE

Defensa ha descartado sancionar en este momento al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, tras su imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el denominado caso Leire. Así lo recoge un escrito al que ha tenido acceso Efe, donde el asesor jurídico general del ministerio de este departamento ha considerado que no procede, «en el estado actual de la cuestión, la iniciación de procedimiento disciplinario» contra el imputado.

En el informe ha recordado que este asunto está siendo ya objeto de instrucción judicial, y por ello «lo lógico es proceder a la paralización» de cualquier proceso disciplinario «a fin de evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de signo contrario, tanto de carácter definitivo como de puro trámite», entre otras consideraciones.

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No obstante, el informe añade que «se adoptarán de oficio las disposiciones oportunas» como consecuencia de «la evolución de la situación procesal en el marco de las diligencias judiciales en las que se encuentra incurso».

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La resolución responde así a la petición que había presentado el viernes ante el Ministerio de Defensa el partido político Iustitia Europa, que forma parte de la acusación popular en el caso Leire. En un comunicado, la formación ha lamentado la decisión tomada y ha asegurado que la ministra Margarita Robles «se ha lavado las manos».

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado este jueves a Llamas y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos están citados a declarar el próximo 16 de julio por las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.