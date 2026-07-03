El vicepresidente de la SEPI niega irregularidades en el rescate de Air Europa, pero admite reuniones con Globalia

El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. Kiko Huesca | EFE

El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, negó este viernes ante el juez cualquier irregularidad en el rescate de 475 millones de euros concedido a Air Europa, pero reconoció reuniones previas con Globalia y con personal del Ministerio de Economía antes de que se abriera formalmente el expediente de la ayuda. Su explicación, según fuentes jurídicas, fue que esos contactos sirvieron para recabar información de la compañía, adelantar trabajo y acelerar después la tramitación de la controvertida operación millonaria a favor de la compañía de la familia Hildalgo.

Lora declaró durante alrededor de hora y media ante el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que investiga la concesión del rescate por un presunto delito de prevaricación administrativa. Compareció asistido por Rosa María Seoane, abogada del Estado, al tratarse de un supuesto delito atribuido por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo. Contestó a todas las partes personadas.

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El investigado ejercía como presidente en funciones de la SEPI en el 2020, cuando se gestionó la ayuda pública a Air Europa. Ante el juez José María Escribano Laclériga, admitió que en julio de ese año hubo encuentros con Javier Hidalgo, entonces responsable de Globalia, matriz de la aerolínea, y con el equipo técnico y jurídico del grupo. En esas reuniones participaron también representantes del Ministerio de Economía.

La fecha tiene bastante trascendencia en el contexto de la investigación. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas acababa de ponerse en marcha y Air Europa aún no había formalizado su solicitud, que llegó el 20 de agosto de el 2020. El Consejo de Ministros aprobó el rescate el 3 de noviembre y los contratos se elevaron a público el día 11. Entre la petición y la autorización pasaron algo más de dos meses.

Lora defendió que esos contactos previos no alteraron las reglas ni supusieron un trato de favor. También negó haber tratado el rescate con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La investigación abierta en Madrid, por ahora, se dirige solo contra el vicepresidente de la SEPI y se centra únicamente en la ayuda a Air Europa, aunque las querellas de PP y Vox apuntaban también a otras personas y otros rescates.

El auto que abrió la causa acordó oír primero a Lora y requerir después a la SEPI una relación de los intervinientes en el expediente. El juez quiere identificar al secretario del Consejo Gestor del fondo, a los vocales con voz y voto, a los invitados a las sesiones sobre Air Europa, a los técnicos instructores y al autor del informe de la Abogacía del Estado. En la resolución aparece una orden muy concreta: «Todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda una vez oído el querellado».