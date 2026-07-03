Alfonso Pinilla, historiador: «Suárez tenía la audacia y la ambición necesarias»
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También es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y ha escrito numerosas obras como Arias Navarro y la reforma imposible (Catarata)03 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, Alfonso Pinilla es autor de libros como Arias Navarro y la reforma imposible (Catarata), La Transición en España. España en Transición (Alianza), Golpe de timón. España