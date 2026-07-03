El juez del caso Koldo imputa a Jéssica Rodríguez, la exnovia de Ábalos

La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo, con gafas de sol y mascarilla para no ser identificada. JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, imputa a la que fuera pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos durante su etapa en el Gobierno, Jéssica Rodríguez. Tendrá que declarar el próximo 20 de julio en la Audiencia Nacional. También cita a declarar como investigados el mismo día a Joseba García, hermano de Koldo García —quien fuera asesor de Ábalos—, y al exalto cargo de Tragsatec Ignacio Zaldívar.

La Fiscalía Anticorrupción había hecho esta petición al magistrado instructor después de que en el Tribunal Supremo, durante el juicio contra el exdirigente socialista, su exmano derecha Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, saliese a relucir que habría estado enchufada en dos empresas públicas sin que hubiese llegado a trabajar de manera efectiva en ningún momento y que, además, haya quedado constatado en la sentencia emitida por el juez Martínez Arrieta hace tan solo una semana.

El Ministerio Público considera que la contratación de Rodríguez primero en Tragsatec y después en Ineco, a instancias de que el exministro usase su influencia como miembro del Gobierno, podría considerarse como un delito de «malversación de patrimonio público y tráfico de influencias». Según la Fiscalía, se trazó un plan bajo el conocimiento de Ábalos y la intermediación de Koldo García para que Jessica Rodríguez percibiera un sueldo público (recibió 34.450 € de Ineco y 9.500,54 € de Tragsatec) «sin realizar trabajo o función alguna». La imputación de Joseba García responde a que habría colaborado simulando que ella trabajaba bajo sus órdenes directas, mientras que Zaldívar habría presionado e intermediado para recolocarla en Tragsatec, presuntamente, por orden de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Durante el mes que duró el juicio oral contra Ábalos y Koldo, a los que han condenado a 24 y 19 años de cárcel respectivamente, la propia Jésica Rodríguez, que fue llamada a declarar en calidad de testigo, reconoció que había estado contratada en ambas empresas, pero que en ningún momento llegó a trabajar de forma real para ninguna de las dos entidades. No tuvo ningún problema en reconocer que fue enchufada por su expareja en empresas públicas y que cobró sin acudir a su puesto de trabajo, ya que lo único que hacía —y no siempre— era rellenar «partes semanales» para aparentar carga de trabajo.

Rodríguez admitió, como ya hizo en fase de instrucción hace más de un año, que cobró sin trabajar por figurar en nómina: primero, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero del 2021 en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), dependiente del ministerio de su examante; y, posteriormente, desde el 2 de marzo del 2021 hasta el 1 de septiembre de ese mismo año en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).