Juanma Moreno: «Mi objetivo era otro, me hubiese gustado gobernar solo»

El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira. Jose Manuel Vidal | EFE

Tras su investidura en el Parlamento de Andalucía, Juanma Moreno analizó este viernes en una entrevista con la cadena Cope los entresijos de la negociación con Vox y el rumbo de la nueva legislatura. El presidente andaluz no ocultó que este escenario de coalición no era su primera opción tras quedarse a solo dos diputados de la mayoría absoluta. El mandatario confesó que su objetivo eran «esos dos diputados» que faltaron y admitió con franqueza que le hubiese gustado «tener un gobierno en solitario» y poder «estar solo».

Frente a las críticas por el pacto con la formación de Santiago Abascal, Moreno explicó que una repetición electoral habría sido devastadora para los intereses de la comunidad. El presidente reveló que llegó a plantearse la opción de volver a las urnas para proteger sus principios y evitar el desgaste político, pero primó la responsabilidad institucional. Admitió que llegó a valorar qué hubiera sido lo fácil, «lo estoico, lo heroico, lo políticamente relevante» para eludirse de la crítica mordaz, y reconoció que pensó en «aguantar y que hubiera otras elecciones». Sin embargo, recordó que esa decisión habría congelado la administración hasta finales de año. Ante la disyuntiva de repetir los comicios, lo que suponía «una parálisis de seis meses para la comunidad autónoma», o buscar una fórmula razonable, optó por un acuerdo de legislatura. En sus propias palabras, el interés general de los andaluces «estaba por encima» de su interés particular.

Respecto a la convivencia en el Consejo de Gobierno, donde Vox asumirá una única consejería de gran peso en manos de Manuel Gaviria, Moreno se mostró pragmático. A partir de su experiencia previa con Ciudadanos, defendió la utilidad de integrar al nuevo socio en la gestión diaria porque «es mejor que se impliquen en el gobierno, que conozcan el gobierno» y que, en definitiva, «generen complicidad y estén dentro, mejor que fuera».

Asimismo, el presidente quiso rebajar la tensión respecto a los puntos más polémicos del acuerdo, como el baremo de arraigo para acceder a ayudas públicas de vivienda. Moreno tildó de «mentira» las acusaciones de la oposición sobre que se vaya a dejar a los inmigrantes sin sanidad o que «se van a desescolarizar a niños». Aclaró que la medida consiste en un baremo de arraigo «que ya existía en la administración autonómica» e insistió en que los servicios públicos mantendrán sus líneas rojas bajo «principios de justicia, legalidad y humanidad», conceptos que definió como «innegociables e incuestionables». Por último, defendió la legitimidad de Vox por emanar «del voto libre de la urna» y aseguró que mantendrá su visión de la política basada en la concordia y en la búsqueda de puntos de encuentro.