Izquierda Unida ve «insostenible» la defensa del PSOE a Zapatero y llama a refundar el espacio de Sumar

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, a su llegada al pleno del Parlamento de Andalucía. Jose Manuel Vidal | EFE

El escenario político se ha visto, recientemente, sacudido por la sentencia del caso de las mascarillas y el fuerte incremento de la presión judicial sobre el entorno del PSOE —con la aplicación de medidas cautelares contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la investigación penal al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los detalles conocidos sobre las conocidas como cloacas socialistas en el foco—. Ante todos estos embistes, Izquierda Unida, que hasta hace poco hablaba de una estrategia para desestabilizar al Ejecutivo, tanto a nivel nacional como internacional, marca ahora cierta distancia con Ferraz. El líder de la formación, Antonio Maíllo, considera que las explicaciones ofrecidas por Pedro Sánchez ante el Congreso hace una semana son insuficientes y califica de «insostenible» la defensa de este sobre el que fuera jefe del Ejecutivo hasta el 2011.

Otro de los asuntos que aborda el informe político que Maíllo presentará a la Coordinadora Federal del partido es la profunda la fragmentación y las crisis que arrastra el espacio de Sumar —la última de ellas derivada de la salida de la exsecretaria de organización Laura Moreno y de la posterior dimisión de la ya excoordinadora de la coalición Lara Hernández—. Ante estos problemas, el coordinador federal de Izquierda Unida, que ya ha acordado volver a formar parte de la candidatura del movimiento progresista, exige una renovación total del espacio que pase por cambiar el nombre a la coalición, superar la división de las izquierdas y elegir con urgencia un nuevo liderazgo presidencial con la vista puesta en el 2027.

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Más allá de la reorganización interna de Sumar y la insistencia por crear un espacio progresista lo más amplio posible —sobre todo después de que la fragmentación haya pasado factura en las elecciones autonómicas que se han celebrado desde diciembre (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía), donde se han formado gobiernos de coalición entre el PP y Vox—, la hoja de ruta de Izquierda Unida fija exigencias legislativas inmediatas para el PSOE antes de que termine el mes. El borrador adelanta que van a presentar en el Congreso, antes del 30 de julio, un paquete de medidas sobre vivienda que incluirá la prórroga de los alquileres, la regulación de los contratos de temporada y de habitaciones, así como una subida del IVA al 21% para los pisos turísticos, pese a que hace un mes aproximadamente decaía por falta de apoyos en la Cámara baja. Asimismo, Maíllo advierte en su texto de que los próximos Presupuestos Generales del Estado no podrán servirle al PSOE como una «salida política» para esquivar el debate sobre la corrupción ni como una estrategia electoral, pese a que Sánchez ya ha fiado la continuidad de su mandato a sacar adelante las Cuentas del 2027.

Con este trasfondo, el plan de Maíllo establece como necesaria para la supervivencia del bloque progresista el llevar a cabo una «profundización democrática» del Estado que vaya más allá del estricto tablero parlamentario y que sirva como dique de contención frente a los gobiernos de PP y Vox, que define como una «amenaza autoritaria». Para armar esta respuesta, propone arrancar el nuevo curso político con una «Escuela de Otoño» volcada en el municipalismo, una primera gran cita sobre el terreno con la que la dirección federal de Izquierda Unida busca fortalecer sus estructuras territoriales y blindar la base social del partido para consolidar a España como la gran «excepción progresista» en el contexto internacional.

Y más allá de los deberes que Maíllo pone a las izquierdas, el informe reivindica algunos de los logros que Sumar ha conseguido liderar y sacar adelante recientemente. Entre ellos, el borrador destaca el acuerdo alcanzado este miércoles para desbloquear la ley de nacionalidad para los saharauis nacidos bajo administración española antes de 1977 —una iniciativa que llevaba 43 meses encallada en el Congreso y que tras la aprobación del decreto para la regularización extraordinaria de migrantes ha cogido ritmo— , así como el pacto para suprimir las leyes mordaza del Código Penal (como las injurias a la Corona). A estas medidas se añade el impacto de la regularización extraordinaria de más de 1,1 millones de personas extranjeras, una cifra que supera las primeras previsiones que el Ejecutivo cifraba en la mitad. Con estos resultados bajo el brazo, la organización busca sacudirse el derrotismo y armar un bloque de izquierdas que permita, en los próximos comicios, frenar el avance de la derecha.